Postes Canada lance des timbres qui mettent l'eau à la bouche





L'émission Desserts du Canada met à l'honneur des recettes traditionnelles

OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - Voici un fait savoureux : les desserts traditionnels du Canada offrent plus qu'une fin délicieuse à un repas. Derrière plusieurs de ces douceurs sucrées, on trouve des traditions qui racontent l'histoire du Canada, que ce soit une tarte faite de baies qui ont jadis aidé les communautés autochtones à survivre aux longs hivers des Prairies ou la tarte au sucre qui rappelait aux colons de la Nouvelle-France leur ancienne patrie.

Cette émission compte cinq timbres colorés illustrant des desserts traditionnels faits au Canada ainsi que des articles de collection inspirés de cartes de recette à l'ancienne. Chaque timbre met en valeur un régal régional, offrant aux collectionneurs et aux expéditeurs un buffet de desserts de partout au pays. Voici les desserts qui figurent à délicieux menu :

La tarte au sucre, qui tire son origine d' Europe et a été adoptée par les colons de la Nouvelle- France , est un grand classique au Québec;

Les timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, conçus par l'entreprise Subplot de Vancouver, illustrés par Mary Ellen Johnson et imprimés par la Compagnie canadienne des billets de banque, sont offerts en carnets de 10. Un bloc-feuillet et un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet, oblitérés à Nanaimo et à Saskatoon, villes d'origine de deux des célèbres desserts, sont également vendus au bureau de poste de votre localité ou sur le site www.postescanada.ca/magasiner.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail .

