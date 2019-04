Ramsay Générale de Santé déploie la ClinicalKey d'Elsevier





PARIS, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ramsay Générale de Santé, chef de file dans son secteur, est le premier hôpital privé en France à déployer ClinicalKey, une solution de connaissances cliniques signée Elsevier, l'entreprise mondiale d'analyse de l'information spécialisée dans les sciences et la santé.

Grâce à son moteur de recherche intelligent et à la richesse de son contenu, notamment les recommandations sur les meilleures pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS), les revues, les livres et les traités sur les SMU (soins médicaux d'urgence), ClinicalKey permettra aux praticiens d'avoir rapidement accès aux toutes dernières informations scientifiques et médicales fondées sur des données probantes, afin d'appuyer leurs recherches et leurs décisions cliniques.

« La mise en oeuvre de ClinicalKey est une preuve supplémentaire de notre engagement envers nos praticiens et le personnel de nos institutions, à intégrer les outils qui leur permettent de mener des recherches au plus haut niveau et de fournir la meilleure qualité de soins. Plus de 1 000 praticiens du groupe Ramsay Générale de Santé en France participent aux travaux de recherche et représentent la première communauté des chercheurs du secteur privé en France », a déclaré le Dr Stéphane Locret, Research and Education Director (directeur de la recherche et de la formation) de Ramsay Générale de Santé.

Le déploiement de ClinicalKey au sein de Ramsay Générale de Santé fournira aux chercheurs une ressource fiable, pertinente et complète pour soutenir et renforcer leurs publications.

Cela confirme l'ambition du groupe de valoriser encore plus l'activité dynamique de recherche clinique de ses médecins, de faciliter son développement et d'être un acteur officiellement reconnu dans ce domaine.

« Partout en France, Ramsay Générale de Santé accueille plus de deux millions de patients tous les ans et propose un large éventail de soins hospitaliers comprenant la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les soins de suite et la réadaptation », a indiqué Tim Hawkins, Managing Director for Clinical Solutions (directeur général des solutions cliniques), EMEALAAP, Elsevier. « La qualité et l'étendue des connaissances fournies par ClinicalKey constituent une solution idéale pour garantir que l'ensemble de son personnel bénéficie des meilleures pratiques cliniques les plus récentes. »

À propos de Ramsay Générale de Santé

À la suite de l'acquisition réussie du groupe Capio AB en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenue l'un des chefs de file de l'hospitalisation et des soins de base en Europe, avec 36 000 employés et 8 600 praticiens au service de 7 millions de patients répartis dans ses 310 établissements situés dans six pays : France, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Italie.

Ramsay Générale de Santé propose presque tous les soins médicaux et chirurgicaux dans trois fonctions : hôpitaux généraux (médecine, chirurgie, obstétrique), cliniques des soins de suite et de réadaptation, santé mentale. Dans tous ses territoires, le groupe développe des missions de service public et contribue à l'élimination sanitaire territoriale, comme en Suède avec plus de 100 unités de soins de proximité.

La qualité et l'innocuité des soins constituent la priorité du groupe dans tous les pays où il intervient. C'est pour cette raison que le groupe est aujourd'hui une référence en matière de médecine moderne, surtout dans les soins ambulatoires et le rétablissement rapide.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation, que ce soit dans les nouvelles technologies de chirurgie ou d'imagerie ou dans la construction et la modernisation de ses installations. Le groupe innove également avec de nouveaux outils numériques, qui bénéficient à ses patients, ou en améliorant ses organisations afin d'apporter des soins plus efficaces. www.ramsaygds.fr

Facebook : www.facebook.com/RamsayGDS

Twitter : www.twitter.com/RamsayGDS

LinkedIn : www.linkedin.com/company/ramsaygds

YouTube : www.youtube.com/c/RamsayGDSante

À propos d'Elsevier

Elsevier est une entreprise mondiale d'analyse de l'information qui aide les scientifiques et les cliniciens à trouver de nouvelles réponses, à remodeler le savoir humain et à s'attaquer aux crises humaines les plus urgentes. Cela fait 140 ans que nous travaillons en partenariat avec le monde de la recherche pour gérer et vérifier les connaissances scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à apporter cette rigueur à une nouvelle génération de plateformes. Elsevier fournit des solutions et des outils numériques dans les domaines de la gestion de la recherche stratégique, des performances de la R&D, de l'aide apportée aux décisions cliniques et à la formation professionnelle ; notamment ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey et Sherpath. Elsevier publie plus de 2 500 journaux numérisés, notamment The Lancet et Cell, 39 000 titres de livres électroniques et de nombreux ouvrages de référence emblématiques, dont Gray's Anatomy. Elsevier fait partie de RELX Group, un fournisseur mondial d'informations et d'analyse pour les professionnels et les clients d'affaires dans tous les secteurs. www.elsevier.com

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/754760/Elsevier_Logo.jpg)

Contact médias

Christopher Capot, Communications internationales

Elsevier

+1 917 704 5174

c.capot@elsevier.com

Marie Grillet

Ramsay Générale de Santé

+33 6 45 42 91 00

+33 1 83 64 71 81

mgr@enderby.edu

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 09:21 et diffusé par :