Chorus Aviation annonce une opération de location avec SpiceJet de l'Inde





HALIFAX, le 17 avril 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a conclu des ententes visant la livraison de cinq nouveaux Q400 de Bombardier à SpiceJet, société aérienne de l'Inde, en vertu d'une opération de cession-bail. Chorus Aviation Capital a livré deux avions et prévoit livrer tous les avions d'ici la fin juin 2019.

« Nous sommes ravis d'accueillir SpiceJet à titre de nouvelle société locataire. L'Inde est l'un des marchés affichant la plus forte croissance au monde pour ce qui est du transport aérien de passagers, et SpiceJet est en bonne position pour tirer parti de cette croissance. Il s'agit d'un excellent départ pour Chorus Aviation Capital dans ce marché d'une importance capitale », a déclaré Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital.

« Nous voyons de grandes possibilités de croissance, surtout compte tenu de la réduction récente de la capacité de l'aviation en Inde, et nous ajoutons ces cinq Q400 pour soutenir notre expansion et notre capacité à relier de petites villes en Inde, a affirmé Ajay Singh, président du conseil et directeur général de SpiceJet. Nous sommes ravis de travailler avec Chorus Aviation Capital à l'ajout de ces avions à notre parc et nous espérons avoir d'autres occasions de collaborer à l'avenir. »

À la livraison des cinq avions visés par la présente opération, et de cinq autres en attente de livraison à d'autres clients, le portefeuille de Chorus Aviation Capital comprendra 45 avions, soit 33 turbopropulseurs et 12 jets régionaux d'une valeur approximative de 960 millions de dollars américains.

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec treize sociétés aériennes régionales établies dans treize pays. Elle vise principalement à bâtir un portefeuille d'avions régionaux neufs ou en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés affiliées dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

À propos de SpiceJet Ltd.

Transporteur aérien favori en Inde, SpiceJet a rendu les voyages aériens accessibles à un plus grand nombre d'Indiens que jamais. Le transporteur exploite en moyenne 516 vols quotidiens vers 60 destinations, dont 51 intérieures et neuf internationales. Il assure ces dessertes au moyen d'un parc aérien composé de 48 Boeing 737, de 27 Q400 de Bombardier et d'un avion-cargo B737. La plupart des avions du parc aérien proposent la classe SpiceMax, la classe économique la plus spacieuse en Inde.

Sous la bannière SpiceXpress, SpiceJet exploite également un service de fret aérien exclusif et assure le déplacement sûr, ponctuel, efficace et en continuité de fret en Inde et sur certaines liaisons internationales. SpiceJet, qui exploite un parc d'avions-cargo de type Boeing 737, est le premier transporteur indien à proposer des services de fret de bout en bout.

La renommée de SpiceJet à titre de société aérienne de choix en Inde s'étend encore davantage grâce à de nombreux prix et de nombreuses reconnaissances, notamment : le US-India Strategic Partnership Forum Leadership Award remis à Ajay Singh, le Low-Cost Leadership Award, catégorie mondiale, remis à M. Singh lors des Airline Strategy Awards en 2018 à Londres, les BML Munjal Awards 2018 dans la catégorie « Business Excellence through Learning and Development », le prix Best Domestic Airline au gala Wings India en 2018, le prix Entrepreneur de l'année d'EY 2017 dans la catégorie « Business Transformation » décerné par Ernst & Young, l'ordre de mérite du président de CAPA pour le redressement le plus rapide de l'année 2016, le prix Asia's Greatest Brands - 2016, les prix Global Asian of the Year et Asia's Greatest CFO 2016 décernés lors du gala AsiaOne à Singapour, le prix World Travel Leaders au gala WTM de Londres, le prix Best Check-in Initiative remis au gala mondial Future Travel Experience à Las Vegas, et le prix Best Domestic Airline décerné lors de la 10e édition du gala et conférence internationale de l'ASSOCHAM (Aviation civile et Tourisme).

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « en attente », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la non-réalisation des opérations mentionnées dans le présent communiqué selon les modalités actuellement envisagées par Chorus, ou l'absence de clôture des opérations, ainsi que les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019 et dans les documents d'information de Chorus disponibles à l'adresse www.sedar.com . Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

