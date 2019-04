Le gouvernement du Canada investit des millions pour améliorer la sécurité ferroviaire





MONCTON, NB, le 16 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à garantir la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en augmentant la sensibilisation du public et en accroissant la confiance à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada consacre 16,5 millions de dollars au titre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire pour appuyer la réalisation de 136 nouveaux projets et initiatives, dont 104 projets d'amélioration des passages à niveau et des infrastructures ferroviaires dans l'ensemble du pays.

Ces projets et initiatives permettront d'accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées et de prévenir de graves accidents au moyen d'activités de communication, d'information et de sensibilisation.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel de l'engagement de notre gouvernement de renforcer la sécurité ferroviaire. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 71 millions de dollars afin de promouvoir la sécurité ferroviaire.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de financer de nouveaux projets axés sur les infrastructures, les technologies et la recherche, notamment en améliorant la sécurité sur les propriétés des compagnies de chemin de fer; en utilisant des technologies innovantes; en menant des recherches et des études; et en fermant les passages à niveau qui posent un problème sur le plan de la sécurité.

Citations

« La sécurité ferroviaire est ma priorité absolue. Nous avons pris de nombreuses mesures pour renforcer la sécurité ferroviaire et nous continuerons de chercher des moyens de rendre notre réseau ferroviaire plus sûr pour les Canadiens. Notre engagement renouvelé à l'égard du le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire témoigne de nos efforts pour moderniser le réseau ferroviaire canadien afin qu'il demeure l'un des plus sécuritaires du monde. »

L'honorable Marc Garneau,

Ministre des Transports

« Nous avons toujours mis l'accent sur la protection des citoyens de notre collectivité contre les risques posés par les passages à niveau, et, dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, notre gouvernement collabore avec les compagnies de chemin de fer et d'autres gouvernements pour accroître la sécurité de tous les passages à niveau dans nos collectivités. En qualité de députée de Moncton-Riverview-Dieppe, une région qui possède une riche et fière tradition ferroviaire, je suis très heureuse d'être associée à des initiatives d'une telle importance.»

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Députée de Moncton-Riverview-Dieppe

Les faits en bref

Au Canada , la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du Canada s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents.



, la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents. Transports Canada amorce la mise en oeuvre des recommandations du rapport d'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau et celle des interactions entre les personnes et les trains. L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux efforts que nous avons déployés pour réunir un plus large éventail de partenaires dans le but de trouver des moyens de diminuer le nombre de décès et de blessures en grande partie évitables, qui résultent d'intrusions aux passages à niveau.

Produits connexes

Document d'information - Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire

Liens connexes

