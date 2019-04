Accroître l'accès aux nouveaux médicaments pour des groupes spéciaux de patients





Santé Canada aide les Canadiens à avoir rapidement accès aux nouveaux médicaments

OTTAWA, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens veulent avoir rapidement accès aux médicaments dont ils ont besoin. Le gouvernement du Canada est déterminé à accélérer l'accès aux traitements, ce qui constitue l'un des principaux objectifs de son initiative sur l'examen réglementaire des médicaments et des instruments.

Pour encourager les entreprises pharmaceutiques à soumettre des présentations de médicaments contenant des données issues de situations réelles, Santé Canada a publié aujourd'hui un guide sur la qualité des données probantes qui les aidera à recueillir et à présenter des données du monde réel qui sont de grande qualité et satisfont aux exigences relatives à l'homologation.

Les données sur la façon dont les médicaments sont déjà utilisés dans des situations réelles, en dehors du milieu de la recherche clinique traditionnel, peuvent nous aider à comprendre comment les utiliser efficacement et en toute sécurité. Cela est particulièrement utile lors de l'homologation de nouveaux médicaments pour certains des patients les plus vulnérables (comme les enfants, les femmes enceintes, les aînés et les personnes atteintes de maladies rares) peut poser tout un défi parce qu'il peut être plus difficile de recueillir des données démontrant leur innocuité et leur efficacité.

Santé Canada facilite déjà l'examen de présentations de médicaments qui contiennent des données provenant de situations réelles, comme pour le cancer. Le ministère s'attend à recevoir de nouvelles présentations dans des domaines comme les médicaments pour enfants et à recevoir encore plus de présentations contenant des données du monde réel, grâce à ce nouveau guide.

Accroître l'utilisation de données issues de situations réelles permettra d'offrir plus d'options de traitement aux personnes les plus vulnérables du Canada et fera en sorte que notre système de réglementation réponde mieux aux besoins des patients canadiens.

Citations

« C'est enthousiasmant de penser à la possibilité d'utiliser des données du monde réel qui sont de grande qualité afin d'assurer un accès plus rapide aux nouveaux traitements pour tous les Canadiens, surtout pour des populations particulières de patients. Cette nouvelle approche contribuera à améliorer la qualité de vies des enfants, des femmes, des aînés et des autres personnes ayant des besoins spéciaux en matière de traitement au Canada. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Produits connexes

Examen réglementaire des médicaments et des instruments

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 13:46 et diffusé par :