Près de 2 M$ pour le développement de quatre entreprises en croissance de la région de Chaudière-Appalaches





Le gouvernement du Canada soutient les projets des PME Fromagerie Bergeron, DK-Spec, ValConcept et Miroirs Laurier

LÉVIS, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Fromagerie Bergeron, DK-Spec, ValConcept et Miroirs Laurier pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 980 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, Fromagerie Bergeron réalisera un projet visant l'amélioration de sa productivité et de sa croissance, par l'intégration de technologies propres. DK-Spec pourra poursuivre son expansion en faisant l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage cinq axes. Quant à l'entreprise ValConcept, elle pourra rehausser sa productivité en faisant l'acquisition d'équipements automatisés de fabrication de moustiquaires.

Enfin, l'aide financière accordée à l'entreprise Miroirs Laurier est à deux volets : la contribution à un premier projet a permis l'acquisition d'équipements stratégiques, et le soutien à un second projet permettra de moderniser la ligne de fabrication et la ligne de montage.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 7 540 000 $ ainsi que la création de 23 emplois dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire valoir le rôle de l'innovation en tant qu'important moyen d'encourager la diversification et la croissance des entreprises. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir le développement de ces quatre entreprises de la région de Chaudière-Appalaches. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« En soutenant l'investissement dans l'amélioration de la productivité, la création d'entreprises, le développement de produits et la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je tiens à saluer l'ambition et la qualité des produits de Fromagerie Bergeron, de DK-Spec, de ValConcept et de Miroirs Laurier. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Information connexe

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet DK-Spec inc. Contribution remboursable de 500 000 $ sur un investissement total de 1 315 000 $ En 33 ans, DK-Spec est devenu un leader canadien de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'outils de coupe industriels et d'équipements spécialisés. Ses produits sont destinés aux entreprises des secteurs manufacturiers, en particulier de l'industrie forestière de première, deuxième et troisième transformation. Le projet vise l'amélioration de la productivité et l'expansion de l'entreprise par l'acquisition et l'installation d'équipements de production et d'automatisation numériques qui serviront à la fabrication de nouveaux produits développés par DK-Spec. L'entreprise se dotera aussi d'autres équipements spécialisés. L'aide de DEC portera sur l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage 5 axes. Le projet permettra de créer cinq emplois. Fromagerie Bergeron inc. Contribution remboursable de 700 000 $ sur un investissement total de 4 470 000 $ En activité depuis 30 ans, l'entreprise familiale de Saint-Antoine-de-Tilly fabrique et commercialise 16 produits différents. Leur gamme regroupe des fromages fins, frais, en grains, fumés, faibles en gras, gouda et en fondue. Le projet vise à intégrer au processus de production des technologies propres qui permettront de récupérer du lait et d'éviter le rejet de résidus laitiers. La contribution de DEC permettra à la PME d'acquérir et d'installer une nouvelle ligne de production, un système de lavage, des bassins, une écrémeuse et un progiciel de gestion intégrée (ERP). Grâce à ce projet, Fromagerie Bergeron pourra compter sur dix nouveaux employés. Miroirs Laurier ltée Contributions remboursables de 530 000 $ sur des investissements totaux de 1 355 000 $ Miroirs Laurier se spécialise dans la fabrication de produits verriers à valeur ajoutée et dans le façonnage du verre. Son savoir-faire lui permet notamment d'offrir des verres haut de gamme à efficacité énergétique supérieure, le traitement thermique pour augmenter la résistance, des panneaux de verre trempé opacifiant et la coloration. Un premier projet visait l'amélioration de la productivité et l'expansion de l'entreprise. Pour mener à bien ce projet, Miroirs Laurier a acquis et installé des équipements de production.

La contribution de 240 000 $ de DEC a permis d'acquérir et d'installer des équipements stratégiques comme une machine de façonnage et une laveuse du four de trempe. Un second projet vise à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Pour ce faire, Miroirs Laurier modernisera sa ligne de fabrication des unités de verre scellées, ajoutera un système de traitement des eaux sur la chaîne de montage et remplacera divers équipements. La contribution de 290 000 $ de DEC servira à moderniser la ligne de fabrication des unités de verre scellées et à acquérir le système de traitement des eaux. Entreprise familiale de troisième génération ayant près de 70 ans d'expertise en produits verriers, Miroirs Laurier compte 150 employés à temps plein auxquels s'ajouteront trois nouveaux employés grâce à ces projets. ValConcept inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 400 000 $ Depuis maintenant 10 ans, ValConcept fabrique des moustiquaires pour l'industrie des portes et fenêtres. L'entreprise compte 40 employés qui travaillent dans deux usines, à Val-Alain et à Saint-Apollinaire. Le projet vise l'amélioration de la productivité, l'automatisation et l'expansion de l'entreprise par l'acquisition et l'installation d'équipements de production. ValConcept fera aussi l'achat de l'un des bâtiments d'usine qu'elle loue actuellement. La contribution de DEC portera sur les coûts d'acquisition et d'installation d'équipements automatisés de production et sur les frais de moules connexes. Le projet permettra de créer cinq emplois. En résumé Nombre de projets : 5 Nombre d'emplois créés : 23 Contributions de DEC : 1 980 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 7 540 000 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Fromagerie Bergeron sur Facebook, Instagram YouTube

Suivez DK-Spec sur Facebook, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 12:46 et diffusé par :