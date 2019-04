Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones grâce à un appui financier à l'Association des musées canadiens





M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), annonce un financement pour aider l'Association des musées canadiens à examiner la façon dont les musées canadiens gèrent les collections autochtones

TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), annonce un financement de plus de 1 million de dollars destiné à l'Association des musées canadiens (AMC) afin de l'aider à répondre à l'appel à l'action 67 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Ce financement soutiendra et fera progresser les efforts de réconciliation. Il favorisera la collaboration en vue de préserver la culture autochtone. M. Gary Anandasangaree a fait cette annonce lors de l'assemblée générale annuelle de l'AMC, à Toronto, au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le financement est octroyé par l'intermédiaire du Programme d'aide aux musées. Ce programme soutient les musées canadiens, les institutions patrimoniales et les professionnels de la culture dans leurs efforts de préservation et de présentation des collections patrimoniales. À titre de conservateurs et de gardiens de la culture et de l'histoire, les musées jouent un rôle essentiel dans la promotion et la présentation de nos récits.

Le soutien financier sera accordé pour deux projets qui seront dirigés par l'AMC. Le projet de réconciliation de l'AMC recevra 680 948 dollars. L'objectif est de mener un examen national des politiques des musées, en collaboration avec les peuples autochtones, afin de trouver les meilleures façons de déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cet examen permettra de formuler des recommandations. L'AMC recevra également 351 508 dollars pour favoriser le perfectionnement professionnel et le partage de meilleures pratiques partout au Canada. Au nombre des activités, il y aura des ateliers, des modules d'apprentissage en ligne, un programme national de bourse musée-travailleurs ainsi que la présentation du périodique Muse, de bulletins bihebdomadaires en ligne et de rapports de muséologie.

Citations

« L'Association des musées canadiens a un rôle important à jouer dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Les espaces culturels, comme nos musées et nos autres institutions patrimoniales, jouent un rôle fondamental. Ils nous rapprochent en nous permettant de mieux comprendre notre histoire collective. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien est axé sur la conservation des cultures autochtones. Il favorise l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens. Il favorise également les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles liées à des fonctions muséales importantes.

Le Programme offre du financement aux musées canadiens et à d'autres institutions patrimoniales par l'entremise de quatre volets : Accès au patrimoine (Fonds des expositions itinérantes), Patrimoine autochtone, Gestion des collections et Accord Canada?France.

L'Association des musées canadiens est l'organisme national voué à l'avancement du secteur muséal au Canada. L'AMC veille à la reconnaissance, à la croissance et à la stabilité du secteur. Les 2 600 musées et établissements connexes du Canada préservent notre patrimoine collectif, façonnent notre identité nationale et favorisent l'inclusion et la compréhension mutuelle.

Liens connexes

Association des musées canadiens

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 11:42 et diffusé par :