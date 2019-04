Le système de surveillance de la glycémie OneTouch Verio Reflect(MC) avec des messages du Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor(MC)) sera bientôt offert au Canada





Le nouveau lecteur interactif offre des conseils et des encouragements personnalisés en temps réel, et lorsqu'il est jumelé avec l'appli mobile OneTouch Reveal®1, il fournit encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu pour aider à la prise en charge du diabète.

BURNABY, Colombie-Britannique, le 16 avril 2019 /CNW/ - LifeScan, Inc. un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance de la glycémie, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada lui avait accordé une autorisation de vente au Canada pour son nouveau système OneTouch Verio ReflectMC et que le système sera offert dans les pharmacies à partir de la mi-mai 2019. Ce nouveau dispositif, le seul système de surveillance de la glycémie avec des messages du Coach de Glycémie (Blood Sugar MentorMC), analyse les tendances glycémiques et leurs causes possibles et en informe les patients; il fournit des conseils personnalisés qui pourraient aider les patients à comprendre ce qui cause leur hypoglycémie ou hyperglycémie.

Le lecteur OneTouch Verio ReflectMC est également doté de l'indicateur dynamique de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs ColourSure® (ColourSure® PLUS) qui est un élargissement de la technologie ColourSure® de la marque OneTouch®. La technologie ColourSure® PLUS peut aider les patients à comprendre lorsqu'un résultat de glycémie est proche des limites inférieure ou supérieure pour qu'ils puissent prendre des mesures avant que leur glycémie ne se situe à l'extérieur de leur plage d'objectifs. De plus, le lecteur OneTouch Verio ReflectMC doté de la technologie Bluetooth® Smarti intégrée se synchronise de façon harmonieuse avec l'appli mobile OneTouch Reveal®. La connexion à l'appli mobile OneTouch Reveal® permet aux utilisateurs d'obtenir encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu pour les aider à prendre en charge leur diabète - y compris la détection et la notification automatiques des tendances Hypo et Hyper pour aider à les éviter dans l'avenir ainsi que des messages du Coach de Glycémie (Blood Sugar MentorMC). Le jumelage permettra également la personnalisation des réglages du dispositif et la synchronisation des marquages depuis l'appli, laquelle demeure l'une des applis de suivi du diabète les plus téléchargées au Canada2.

« Le système OneTouch Verio Reflect fournit des conseils et des encouragements personnalisés en temps réel en fonction des résultats de glycémie du patient. Le nouveau système est personnalisable ce qui permet de répondre aux besoins des personnes atteintes de diabète au fil du temps, ce qui ajoute une valeur significative à la fois pour les patients et pour leurs équipes soignantes », affirme Barb Jackalin, Directrice nationale chez LifeScan Canada. « LifeScan a un patrimoine riche en innovations dans le domaine de la surveillance de la glycémie. Nous continuerons d'innover pour les patients et d'accélérer les progrès en proposant des solutions comme le lecteur OneTouch Verio ReflectMC, le seul lecteur avec des messages du Coach de Glycémie (Blood Sugar MentorMC), et l'appli mobile de suivi du diabète la plus téléchargée au Canada2, l'appli OneTouch Reveal®. »

Le système OneTouch Verio ReflectMC a été présenté en février lors de la 12e conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète (TATD) comme un point culminant de plusieurs séances tenues avec divers dirigeants et intervenants dans le domaine du diabète sur l'importance continue de l'autosurveillance de la glycémie et les possibilités offertes par les systèmes connectés qui utilisent les téléphones intelligents comme catalyseur.

« Les personnes atteintes de diabète sont confrontées au défi de trouver un équilibre entre les tâches liées à la prise en charge du diabète et vivre pleinement leur vie », a déclaré Michael Vallis, Ph. D., psychologue agréé, professeur agrégé de médecine familiale à l'université Dalhousie. « La connaissance du taux de glycémie et la détermination des glycémies élevée et basse permettent à la personne de rester dans une zone sûre, mais au prix de beaucoup de temps et d'efforts. Ce lecteur peut rendre le travail de prise en charge du diabète moins exigeant en fournissant instantanément des informations en retour intuitives et faciles à comprendre, en faisant des suggestions judicieuses et en fournissant du renforcement et des conseils. En tant que psychologue en santé oeuvrant dans le domaine du diabète, je vois ce système comme « faisant le plus gros du travail » en ce qui a trait à la prise en charge du diabète. J'ai hâte que les gens aient une meilleure prise en charge de leur diabète sans sacrifier leur qualité de vie. »

Le lecteur OneTouch Verio ReflectMC sera offert dans les pharmacies au Canada à partir de la mi-mai 2019. L'appli mobile OneTouch Reveal® est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store® pour les appareils Apple®ii et sur Google PlayMC pour les appareils AndroidMC au Canada et dans 23 autres pays à l'échelle mondiale.

À propos de LifeScan, Inc.

Ayant comme vision de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan, Inc. est un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance de la glycémie - à l'échelle mondiale, plus de 20 millions de personnes comptent sur les produits de la marque OneTouch® pour les aider à prendre en charge leur diabète. Pendant plus de 35 ans, LifeScan s'est engagée de manière indéfectible à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en mettant au point des produits caractérisés par leur simplicité, leur exactitude et leur fiabilité. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.LifeScan.com et www.OneTouch.com.

1 Plus que lorsque le lecteur est utilisé seul.

2 Données sur le marché des applis de suivi du diabète de Research2Guidance pour la période allant du 1er trimestre au 4e trimestre de 2018 inclusivement.

i Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland Ltd. et ses sociétés affiliées s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ii Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

