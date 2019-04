PURCOM Entertainment Group : Une compagnie québécoise de divertissement à l'assaut du marché américain





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise PUR Communications annonce la création de la compagnie PURCOM Entertainment Group et par la même occasion son expansion sur le marché américain. Le président et CEO de l'agence montréalaise, Pierre-Paul Boisvert, sera notamment de la délégation du Québec lors d'une mission économique qui aura lieu dans l'état de la Floride en mai en plus d'être présent à Las Vegas en juin pour rencontrer d'éventuels partenaires.

Alors que le siège social de PURCOM demeure à Montréal, l'entreprise aura une présence remarquée sur la célèbre Fifth Avenue de New York, la nouvelle place d'affaires de la compagnie dans la plus grande ville des États-Unis. PURCOM Entertainment Group poursuivra son développement au Québec avec sa division PUR Communications. En plus du marché québécois, les divisions PUR Management, PUR Records et Les Éditions PUR feront donc leur entrée dans le marché américain. Et après les États-Unis, l'agence a également la France dans la mire.

À propos de PURCOM Entertainment Group

PURCOM Entertainment Group est une entreprise qui oeuvre dans le show-business. À sa création en 2002, l'agence s'occupe de la gérance d'artistes et des relations de presse pour de nombreux clients locaux. En 2007, la compagnie installe ses bureaux à Montréal et élargi ses champs d'activités. Au fil des ans, l'entreprise lance notamment son label PUR Records en plus de collaborer à des projets d'envergure avec notamment Céline Dion, Véronic DiCaire et Martine St-Clair.

À propos de Pierre-Paul Boisvert

Le fondateur de PURCOM Entertainment Group cumule 20 ans de carrière dans le show-business. Originaire de Trois-Rivières, il a oeuvré dans plusieurs sphères de l'industrie dont la gérance d'artistes, les relations de presse, la production de spectacles et la gestion d'événements. Impliqué dans le milieu des affaires québécois, il est notamment mentor à HEC Montréal en plus d'être membre de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que de l'ADISQ et de la CARAS (JUNO Awards). En 2012, il accède à la prestigieuse Recording Academy (GRAMMY Awards).

www.purcomgroup.com | www.purcom.ca

