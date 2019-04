Le gouvernement du Canada aidera les entreprises de l'Ouest canadien à accroître leurs échanges mondiaux dans le secteur numérique





WINNIPEG, le 15 avril 2019 /CNW/ - Les industries du secteur de la technologie de l'information et des communications (TIC) constituent l'épine dorsale de l'économie numérique mondiale. Elles représentent d'importants moteurs de croissance de productivité dans notre économie du savoir. Les petites et moyennes entreprises (PME) de l'Ouest canadien travaillent en vue d'accroître la part de marché des produits canadiens du secteur de la TIC.

L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international et député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), deux projets totalisant 2 725 111 $ visant à accroître les échanges dans le secteur de la technologie. L'Information and Communication Technologies Association of Manitoba (ICTAM) recevra 2 625 111 $ pour soutenir une initiative mise en oeuvre dans l'ensemble de l'Ouest visant à accroître les échanges mondiaux. Cette initiative est connue sous le nom de Tech West Canada. Campfire Union Inc., exerçant ses activités sous le nom de Flipside XR, recevra 100 000 $ dans le cadre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat pour convertir des logiciels d'animation en temps réel afin que ceux-ci fonctionnent sur une nouvelle plateforme de réalité virtuelle.

Grâce à cet investissement, l'ICTAM dirigera un consortium d'entreprises canadiennes de l'Ouest qui participeront, sur une période de trois ans, à divers salons professionnels du secteur de la TIC. On s'attend à ce que 168 PME participent à douze événements au cours de ces trois années et à ce qu'elles génèrent des ventes d'une valeur de 400 millions de dollars. Le projet de Flipside XR mènera à la création de deux nouveaux emplois hautement qualifiés, à une augmentation des revenus tirés des services et au lancement de ses logiciels sur une nouvelle plateforme matérielle afin d'accroître sa base d'utilisateurs. Une portion considérable des revenus de Flipside provient des exportations, 91 p. 100 de ses utilisateurs vivant dans 54 pays étrangers.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Citations

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans l'ICTAM misent sur nos avantages compétitifs et permettront d'accroître les exportations de biens canadiens dans le secteur de la TIC, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer l'ICTAM et le travail réalisé par cette organisation pour aider les petites et moyennes entreprises à devenir plus compétitives sur la scène mondiale. Cet investissement entraînera une hausse des échanges commerciaux internationaux et une ouverture vers de nouveaux marchés d'exportation pour le secteur de la TIC de l'Ouest canadien. »

- L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international et député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud

« Dans notre monde de haute technologie, les rencontres en face à face et les interactions interpersonnelles demeurent importantes. C'est ce qui motive Tech West Canada, qui vise à aider les entreprises à profiter des événements internationaux pour créer des liens à l'étranger en vue de stimuler leur croissance locale. »

- Kathy Knight, directrice générale, Information and Communication Technologies Association of Manitoba

« Avec le soutien du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, nous commercialiserons nos applications Flipside dans de nouveaux marchés, rejoindrons de nouveaux clients et élargirons notre équipe. Pour l'industrie dans son ensemble, un fonds comme celui-ci permet de démarrer le processus de correction d'un déséquilibre entre les sexes en technologie. Une plus grande diversité se traduit par des produits qui fonctionnent mieux pour tout le monde. »

- Rachael Hosein, cofondatrice et directrice de la création, Campfire Union Inc.

