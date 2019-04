Biofongicide Regalia® Maxx de Marrone Bio Innovations est approuvé dans la production du cannabis au Canada.





DAVIS, Californie, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marrone Bio Innovations Inc. (NASDAQ: MBII) (MBI), un des chefs de file dans le développement de solutions biologiques pour la protection des cultures et la santé des plantes, a annoncé aujourd'hui que Regalia® Maxx avait reçu l'approbation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour être utilisé dans la culture du cannabis (marijuana) au Canada.



Afin de renforcer sa présence sur le marché du cannabis en plein essor, Marrone Bio Innovations (MBI) a désigné Plant Products® comme distributeur exclusif du biofongicide Regalia® Maxx pour l'Est du Canada. Plant Products® est un important distributeur de services et de produits horticoles pour la production en serre dans l'Est et le centre du Canada. MBI nommera sous peu un nouveau distributeur pour l'Ouest canadien.

« Chez Plant Products, nous sommes ravis d'offrir le biofongicide Regalia® Maxx à nos producteurs de cannabis. La demande de produits biologiques sécuritaires et faciles à utiliser ne cesse de croître et nous sommes impatients de devenir le fournisseur incontournable pour l'Est du Canada », a déclaré Chris Stickles, président de Plant Products.

Regalia® Maxx est fabriqué à base d'extrait de Renouée Géante (Reynoutria sachalinensis). Regalia® Maxx active un mécanisme de défense interne, la résistance systémique induite et acquise, qui empêche le développement de certains pathogènes des végétaux, ce qui permet de réprimer les maladies dans les plantes traitées. Regalia® Maxx améliore également la santé, le rendement et la qualité des cultures. Regalia® Maxx est exempté de l'exigence de la fixation d'une tolérance sur les résidus (LMR = limites maximales de résidus). La nouvelle étiquette est approuvée pour la suppression de la maladie du blanc (Sphaerotheca macularis)et de la pourriture grise (Botrytis) dans les productions commerciales de cannabis produit en serres ou chambres de croissance.

Selon le dernier rapport de Cannabis Intelligence Briefing produit par Arcview Market Research et BDS Analytics en mars 2018, la légalisation nationale du cannabis à des fins médicales a entraîné une croissance rapide du marché, et continuera de croître au fur et à mesure que la population adulte du Canada obtiendra le droit d'acheter et de consommer légalement du cannabis.

Le marché mondial des pesticides, d'une valeur de 60 milliards de dollars, est dominé par les pesticides chimiques, cependant la croissance des produits d'origine biologiques est plus rapide. En effet, la part de marché de ces produits efficaces et respectueux de l'environnement augmente de 10 % à 20 % par an, contre seulement 2 % à 3 % pour les produits chimiques. Inclus dans des programmes de lutte intégrée, les produits d'origine biologiques, y compris Regalia® Maxx, peuvent offrir des cultures de meilleure qualité et de meilleurs rendements que les programmes conventionnels.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir obtenu l'approbation de l'ARLA pour l'utilisation de Regalia® Maxx, dans la production du cannabis. Les producteurs canadiens ont ainsi accès à un nouveau produit performant dans leur production de cannabis », a déclaré Pam Marrone, fondatrice et PDG de Marrone Bio Innovations. « Nous croyons que nos partenariats stratégiques avec des distributeurs de premier plan contribueront au succès de Regalia Maxx dans le marché naissant du cannabis. Grâce à ces partenariats, nous continuerons de renforcer notre présence au Canada. »

À propos de Marrone Bio Innovations

Marrone Bio Innovations Inc. (NASDAQ: MBII) est le chef de file du mouvement vers un monde durable grâce à la découverte, au développement et à la vente de produits d'origine biologiques novateurs pour la protection des cultures, la santé des végétaux et le traitement des eaux. Ces produits promeuvent un avenir meilleur pour les agriculteurs et les consommateurs du monde entier. MBI a évalué plus de 18 000 micro-organismes et 350 extraits de plantes et en optimisant ses connaissances approfondies des microbiomes des plantes et du sol par le recours aux technologies moléculaires avancées, a développé rapidement sept produits de lutte antiparasitaire efficaces et respectueux de l'environnement. Soutenus par un solide portefolio de plus de 400 brevets complétés ou en instance de l'être, les produits commerciaux actuellement disponibles de MBI sont Regalia®, Regalia Maxx, Stargus®, Grandevo®, Venerate®, Majestene®, Haven®, Amplitude®, Zelto® et Zequanox®.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Marrone Bio Innovations en vous rendant sur son site Web : www.marronebio.com . Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter , LinkedIn et Instagram .

Énoncés prévisionnels de Marrone Bio Innovations

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels comportant d'importants risques et incertitudes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse et concernant la stratégie, les opérations et les plans futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes à des énoncés, sont des énoncés prévisionnels, y compris les exemples concernant le potentiel et le marché du produit Regalia Maxx de MBI, ainsi que son utilisation et sa valeur pour les producteurs, et ne devraient pas être considérés comme les points de vue de MBI à toute date postérieure. Des exemples de tels énoncés incluent le potentiel des produits MBI et des prévisions du marché. De tels énoncés sont basés sur les renseignements disponibles à la Société à la date de ce communiqué et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains échappant au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux avancés dans de tels énoncés prévisionnels, comprenant les conditions météorologiques, des changements réglementaires et d'autres facteurs affectant la demande pour les produits MBI, des difficultés dans la commercialisation des produits MBI dans ses marchés cibles, la concurrence sur le marché des produits de lutte antiparasitaire, le manque de compréhension des clients et producteurs quant aux produits de lutte antiparasitaire d'origine biologique. Des renseignements supplémentaires qui pourraient mener à des changements importants dans le rendement de MBI sont contenus dans les documents déposés auprès de la SEC. MBI n'a aucune obligation de, décline expressément toute responsabilité quant à la mise à jour, ou la modification des énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué, que ce soit à la suite d'informations actuelles, d'événements futurs ou autrement.

