VistaJet lance un programme pour voyager avec les animaux de compagnie (Global Pet Travel Program) après avoir constaté une augmentation de 104 % des vols transportant des animaux

NEW YORK, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et l'unique compagnie aérienne de vols d'affaires à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement de VistaPet, le programme le plus complet conçu pour accueillir de façon chaleureuse absolument tous les passagers, même ceux à quatre pattes.



Les nouvelles tendances en matière de comportement des voyageurs révèlent l'importance de proposer des solutions pour les animaux.

VistaJet a constaté une augmentation de 104 % des vols transportant des animaux au cours des deux dernières années.

Un client sur quatre de VistaJet vole régulièrement avec son animal de compagnie, et 30 millions de personnes environ voyagent avec leurs animaux de compagnie chaque année.

Le nombre de chiens voyageant à bord des vols VistaJet a augmenté de 47 % en 2018 par rapport à l'année précédente.

Pour beaucoup de gens, les animaux de compagnie font purement et simplement partie de la famille (aux États-Unis, 95 % de propriétaires d'animaux américains admettent que ces derniers occupent une place de plus en plus importante dans leur vie).

Jusqu'à présent, les normes de voyage n'ont pas atteint les niveaux de service attendus : 75 % des propriétaires d'animaux de compagnie ne font pas confiance aux compagnies aériennes commerciales pour prendre soin de leurs animaux de compagnie, rendant ainsi le voyage stressant à la fois pour l'animal et son propriétaire.

Le programme de VistaPet a été créé en collaboration avec des vétérinaires, des toiletteurs, des diététiciens et des coaches pour chiens expérimentés afin de répondre aux besoins et aux défis qu'imposent le voyage avec des animaux. Grâce aux kits de soin, aux tapis de repos, aux menus équilibrés, en passant par les conseils de voyage, les règlements mondiaux sur les vols et les cours contre la phobie de l'avion, tous les passagers de VistaJet peuvent s'attendre à bénéficier d'un service et d'une assistance exceptionnels.

Le voyage le plus confortable avec un animal de compagnie commence par un service de réservation simplifié, puis se poursuit avec un vol satisfaisant et calme, et se termine par une destination où les animaux sont également les bienvenus. Le programme VistaPet inclut :

La préparation au vol

Malheureusement, il n'y a aucune règle standard pour le transport des animaux de compagnie dans le monde entier. Pour offrir une expérience de voyage agréable, l'équipe du service à la clientèle de VistaJet informe les passagers des règlements qui s'appliquent à leurs vols et destinations lorsqu'ils voyagent avec des animaux de compagnie, et renseigne également sur les vaccinations, les puces électroniques, les certificats et les autorisations.

Voyager avec un animal de compagnie effrayé peut parfois transformer un vol qui devait se dérouler sans encombre en un pur cauchemar. Pour assurer que tous les passagers apprécient leur vol, VistaJet peut organiser des cours contre la phobie de l'avion pour les chiens, en association avec The Dog House. Le cours de quatre semaines permet de désensibiliser les animaux de compagnie à ce qu'ils pourraient éprouver pendant un vol : comme l'odeur du carburant, les bruits des moteurs à réaction, l'air pressurisé de la cabine et les turbulences aériennes.

Un vol sûr et sans stress

À bord de chaque vol, les passagers recevront une pochette VistaPet : c'est-à-dire un petit sac de voyage contenant tout le nécessaire pour prendre soin des animaux de compagne pendant et après le vol. Des aliments biologiques pour animaux riches en nutriments de la marque Rockster seront proposés aux animaux de compagnie à bord et à l'arrivée. La sélection savoureuse de friandises pour animaux, élaborées par le chef Michel Roux, détenteur d'une étoile Michelin, propose un mélange unique de récompenses pour chien. Le nécessaire de toilette de Kibble inclut des shampooings secs et des lingettes apaisantes de qualité professionnelle pour prendre soin de la fourrure des animaux de compagnie. Il a été spécialement pensé pour permettre de déstresser les animaux de compagnie à bord. Les jouets en corde de Furzu maintiendront également les chiens bien occupés pendant tout le vol.

En observant les conseils vétérinaires du Dr. Bruce Fogle, VistaJet a développé un menu équilibré pour maintenir les passagers à quatre pattes bien hydratés et en bonne santé. En cabine, les hôtesses de VistaJet peuvent également proposer des essences naturelles de fleurs à mélanger à l'eau de boisson des animaux de compagnie pour faciliter leur détente pendant le vol.

La sécurité et le confort de tous les passagers sont primordiaux pour VistaJet. Alors que les règlements en matière de vol exigent que les animaux soient maintenus en laisse ou dans des cages de transport pendant le décollage et l'atterrissage, les animaux de compagnie empruntant un vol pour animaux peuvent quant à eux rester à côté de leur propriétaire sur un tapis de repos fabriqué à la main de la marque Labbvenn. Un nettoyage intégral de la cabine est effectué de façon systématique après chaque vol pour animaux de compagnie.

Accueil à destination

Le programme VistaPet permet de voyager sans encombre avec des animaux de compagnie et cela jusqu'à destination. Pour que le voyage soit agréable du début à la fin, VistaJet a sélectionné un certain nombre de lieux et de partenaires dans le monde qui acceptent les animaux. Si les clients ont besoin d'un hôtel à Londres acceptant les animaux, du meilleur salon de toilettage à New York ou d'une session photo pour capturer les meilleurs moments des animaux de compagnie autour du monde, VistaJet est là les conseiller. L'équipe peut également aider à trouver des promeneurs et des coaches pour animaux de compagnie, ou encore suggérer des expériences inoubliables comme une séance de yoga, une session de rafting ou même de surf adaptés aux animaux de compagnie.

Le monde est complexe. Un voyage agréable pour tous, commence avec VistaJet.

