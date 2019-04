OKEx annonce la deuxième vente de jetons en avril





VALLETTA, Malte, 12 avril 2019 /CNW/ - OKEx, en accord avec son engagement à fournir un environnement de négociation équitable et transparent, annonce qu'elle va améliorer les règles relatives à la vente de jetons compte tenu des réactions enthousiastes qui ont suivi la première vente de jetons et qu'elle accueillera toutes observations formulées sur les réseaux sociaux concernant OK Jumpstart.

OK Jumpstart est fin prêt à poursuivre l'incubation des projets de chaîne de blocs de haute qualité. Le deuxième projet de vente de jetons sera lancé prochainement et les règles y afférentes seront renforcées d'ici fin avril 2019.

Les utilisateurs sont invités à suivre l'actualité d'OKEx sur Twitter et à faire part de leurs suggestions quant à la façon d'améliorer les règles de vente de jetons OK Jumpstart. En signe de reconnaissance, les 5 meilleurs commentaires recevront 10 USDT, chacun, le 18 avril 2019.

Pour échanger des suggestions, veuillez lire cette page sur Twitter.

https://support.okex.com/hc/en-us/articles/360026579132

À propos d'OKEx

OKEx, établie à Malte, est une plateforme d'échange d'actifs numériques de premier plan offrant aux négociateurs internationaux un ensemble complet de services d'échange d'actifs numériques, dont l'échange de jetons, la négociation de contrats à terme, la négociation de contrats d'échange perpétuels et un fonds indiciel négociable en bourse, le tout grâce à la technologie de la chaîne de blocs. Actuellement, la plateforme offre plus de 400 paires d'échange de jetons et de contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme, un cadre sûr, fiable et stable pour l'échange d'actifs numériques, compte des millions de clients dans plus de 200 pays et régions.

