FP Canada(MC) se réjouit de l'engagement du gouvernement de l'Ontario à protéger le titre de planificateur financier

TORONTO, le 12 avril 2019 /CNW/ - FP Canada se réjouit de l'engagement du gouvernement de l'Ontario à présenter une mesure législative visant à protéger les titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario, tel que proposé dans le budget provincial 2019 rendu public jeudi 11 avril. C'est un pas important vers une meilleure protection des consommateurs en Ontario : ils seront dorénavant mieux équipés dans leur recherche d'un conseiller financier.

Jeudi, le ministre des Finances de l'Ontario, Vic Fedeli, a déposé le budget 2019, qui comprend un engagement visant à faire progresser la législation proposée sur les titres. Plus précisément, le budget énonce qu'un nouveau cadre proposé est en cours d'élaboration. Il permettrait au secteur des services financiers d'exiger que les personnes qui utilisent les titres de planificateur financier et de conseiller financier détiennent une autorisation appropriée.

Actuellement, il n'existe aucune norme prévue par la loi pour les personnes qui prétendent offrir de la planification ou des conseils financiers. Dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, une personne qui utilise le titre de « planificateur financier » n'est pas tenue d'obtenir la moindre accréditation. FP Canada croit que quiconque prétend être planificateur financier doit obligatoirement démontrer qu'il remplit de rigoureuses exigences d'expertise et d'éthique, incluant un niveau élevé d'études et d'expérience. Aussi, obtenir une autorisation professionnelle appropriée est essentielle pour être autorisé à se désigner planificateur financier -- exigences déjà remplies par tous les certifiés de FP Canada, notamment les professionnels CFPMD.

« La plupart des Canadiens se demandent vers qui se tourner pour obtenir des conseils financiers professionnels. Ils ne connaissent pas la différence entre les différents types de conseillers disponibles. Ils courent le risque de recevoir des conseils d'une personne qui ne possède aucune expertise ni aucune qualification pertinentes, ou bien de demander de mauvais conseils aux mauvaises personnes », a déclaré Cary List, président et directeur général de FP Canada. « Nous félicitons le gouvernement de l'Ontario d'agir rapidement pour résoudre un enjeu affectant depuis trop longtemps la protection des consommateurs. »

FP Canada (anciennement le Financial Planning Standards Council) joue un rôle de chef de file pour la défense des restrictions de titres visant à éliminer la confusion des consommateurs à la recherche de conseils financiers et, de ce fait, à protéger leur santé financière. Plus particulièrement, FP Canada milite depuis de nombreuses années pour encourager les décideurs à restreindre l'usage du titre « planificateur financier » aux personnes détenant une certification appropriée en planification financière et émise par une association professionnelle reconnue.

FP Canada veut encourager toutes les provinces à suivre l'exemple de l'Ontario et du Québec en établissant des restrictions législatives concernant l'utilisation du titre « planificateur financier ».

« Nous sommes impatients de continuer à fournir des conseils au gouvernement de l'Ontario, alors qu'il instaure une législation aussi cruciale pour le bien des consommateurs », a souligné M. List. « FP Canada continuera de promouvoir activement ces politiques auprès des autres provinces. Grâce à elles, tous les Canadiens pourront faire des choix plus judicieux en matière de conseils financiers. »

En Ontario, on compte environ 9 000 professionnels Certified Financial PlannerMD qui ont satisfait et continuent de satisfaire aux normes appropriées de compétence et de professionnalisme, en répondant à des exigences rigoureuses d'études, d'examen, d'expérience et d'éthique.

Un organisme professionnel national travaillant dans l'intérêt public, FP Canada (anciennement connu sous le Financial Planning Standards Council) est dédié à la promotion d'une meilleure santé financière pour les Canadiens en certifiant les planificateurs financiers professionnels et en assurant l'avancement de la profession de planification financière au Canada. Plus de 18 500 planificateurs financiers aux Canada répondent aux exigences des normes de FP Canada.

Le titre de Certified Financial PlannerMD est de loin le titre en planification financière le plus reconnu au Canada et au monde, et est considéré comme la norme pour la profession de planificateur financier. Les professionnels CFPMD démontrent les connaissances, les compétences, l'expérience et l'éthique nécessaires pour offrir des stratégies et des solutions de planification financière complètes, ayant le niveau de complexité le plus élevé exigé par la profession. Enfin, ils travaillent avec leurs clients pour établir un plan financier leur permettant de vivre leur vie en toute confiance. Les professionnels CFP au Canada sont autorisés par FP Canada, une association professionnelle à l'échelle nationale qui travaille dans l'intérêt du public. Il y a environ 16 500 professionnels CFP au Canada, qui font partie d'un réseau international de plus de 181 000 membres dans 26 territoires situés partout dans le monde.

