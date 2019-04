/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan font équipe avec Habitat pour l'humanité pour la construction d'une maison à Moose Jaw/





MOOSE JAW, SK, le 10 avril 2019 /CNW/ - M. Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw-Wakamow, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), M. Fraser Tolmie, maire de Saskatoon, un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ainsi que d'autres dignitaires et partenaires de la collectivité inaugureront les travaux de construction d'une nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Moose Jaw.

Date : 11 avril 2019



Heure : 14 h 30



Endroit : 914, rue Ominica Ouest Moose Jaw (Saskatchewan)

