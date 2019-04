La ministre Murray dépose le budget principal des dépenses et les plans ministériels de 2019-2020





Une séance d'information technique est offerte à 11 h aujourd'hui, le 11 avril, aux journalistes souhaitant mieux comprendre le budget principal des dépenses et les crédits d'exécution du budget. Pour obtenir les coordonnées de la téléconférence, veuillez écrire à media@tbs-sct.gc.ca.

OTTAWA, le 11 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens et les parlementaires qui les représentent ont le droit de savoir comment les fonds publics sont dépensés et ils ont le droit de demander des comptes au gouvernement. Le gouvernement du Canada poursuit son travail pour améliorer la clarté, la transparence et la responsabilisation en matière de rapports financiers et renforcer la surveillance des dépenses gouvernementales.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, Joyce Murray, a déposé à la Chambre des communes le budget principal des dépenses et les plans ministériels de 2019-2020 de 88 ministères et organismes du gouvernement.

Le budget principal des dépenses expose en détail le plan du gouvernement pour appuyer la classe moyenne présenté dans le budget de 2019, notamment les investissements historiques dans le logement et la formation professionnelle et pour nos aînés les plus vulnérables. Le budget principal des dépenses appuie la demande faite par le gouvernement au Parlement d'approuver des dépenses de 300 milliards de dollars pour mettre en oeuvre les programmes et services de l'exercice à compter du 1er avril.

Cette année, les nouvelles mesures du budget de 2019 se retrouvent dans le budget principal des dépenses au moyen d'une série de crédits d'exécution du budget, présentés par ministère et par mesure. Les parlementaires auront la possibilité de procéder au vote de 194 mesures différentes, ce qui leur fournira davantage de précisions et permettra aux comités parlementaires concernés d'étudier ces mesures.

Pour que les parlementaires aient accès à l'information le plus rapidement possible, les plans ministériels déposés aujourd'hui font seulement état des dépenses préalables au budget qui sont présentées dans le budget principal des dépenses. Pour faire en sorte que les dépenses prévues des ministères s'alignent sur les résultats prévus, des renseignements supplémentaires concernant les mesures annoncées dans le budget de 2019 seront déposés à la Chambre des communes au cours des prochaines semaines.

Cette approche fera en sorte que le budget principal des dépenses et les plans ministériels correspondent parfaitement au budget et améliorera la clarté, la transparence et la responsabilisation à l'égard des Canadiens.

Citation

« Le suivi des fonds est au coeur du rôle des parlementaires. Notre gouvernement continue d'améliorer la clarté, la transparence et la responsabilisation en ce qui concerne les dépenses publiques. Nous avons instauré des réformes en 2018, nous avons été à l'écoute des citoyens et, maintenant, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile pour les parlementaires et les Canadiens de suivre l'utilisation de l'argent des contribuables. »

- L'honorable Joyce Murray, président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

Le budget principal des dépenses comprend les dépenses votées prévues de 126 milliards de dollars et les dépenses législatives de 174 milliards de dollars.

Le budget principal des dépenses fait état des propositions de dépenses qui sont déjà prévues et représente les montants maximaux pouvant être dépensés.

Les mesures du budget de 2019 sont présentées dans les crédits d'exécution du budget propres à ces mesures, pour chaque ministère, afin de permettre aux comités parlementaires concernés d'examiner les dépenses prévues de toutes les organisations.

La partie I du budget principal des dépenses, le plan de dépenses du gouvernement, donne un aperçu des dépenses qu'il faudra faire au cours de 2019- 2020 et établit des comparaisons avec les exercices précédents.

établit des comparaisons avec les exercices précédents. La partie II du budget principal des dépenses fournit de l'information sur les dépenses prévues de chaque organisation fédérale qui demande l'autorisation de dépenser au moyen d'un projet de loi de crédits.

Les plans ministériels fournissent des détails sur le mandat d'une organisation, ses priorités et activités, ainsi que les besoins en ressources figurant dans le budget principal des dépenses.

