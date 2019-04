Le projet de loi 17 pourrait amener plus de flexibilité dans l'organisation des services en matière de transport collectif et adapté régional





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (« Union ») souhaite pouvoir recourir à des services améliorés et modernisés de transport rémunéré de personnes par automobile afin d'offrir un service plus efficace et à meilleur coût. L'Union soutient donc les objectifs du projet de loi 17. Elle suggère toutefois des mécanismes de régulation transitoires afin de maintenir la stabilité des services offerts par les municipalités québécoises.

Dans son mémoire présenté aujourd'hui dans le cadre des Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 17, l'Union précise en effet que le transport collectif et adapté régional est un service public offert par les autorités municipales. Dans ce contexte, les taxis, au même titre que les autobus et les minibus détenus par des entrepreneurs privés, sont des fournisseurs des municipalités.

Le recours aux taxis permet une plus grande flexibilité, notamment pour le transport de personnes handicapées, et contribue donc à offrir un service au meilleur coût possible pour les municipalités. Par ailleurs, si un grand nombre de membres de l'industrie du taxi sont hautement fiables et professionnels, d'autres sont moins efficaces et on retrouve des situations contraignantes de monopoles dans certaines régions.

Plus de compétitivité, un service plus juste et plus innovant

Dans son mémoire, l'Union fait notamment valoir que le projet de loi 17 permettra à de nouveaux joueurs de faire leur arrivée et que « l'augmentation du niveau de concurrence permettra aux municipalités d'offrir une meilleure prestation de service à leurs citoyens en bénéficiant d'un marché de fournisseurs potentiellement plus innovants, plus disponibles, notamment les soirs et fins de semaine, et plus disposés à admettre l'utilisation de systèmes technologiques innovants, et ce, à un coût plus juste. »

L'Union invite toutefois le législateur à prévoir certaines protections afin d'assurer de manière transitoire un service de qualité et une offre suffisante, notamment en matière de transport adapté.

À propos de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec

L'Union regroupe 82 services de transport adapté et collectif au Québec relevant d'autorités municipales. Elle vise notamment à contribuer au développement du transport adapté et collectif au Québec et à participer au développement du transport de personnes dans les régions du Québec.

