Nouveau Monde Graphite dépose l'étude d'impact environnemental et social pour son projet Matawinie

SAINT-MICHEL-DE-SAINTS, Québec, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. («?Nouveau Monde?» ou la «?Société?») (Bourse de croissance TSX-V : NOU) annonce que son étude d'impact environnemental et social (ÉIES) pour le projet Matawinie a officiellement été déposée auprès du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques («?MELCC?»).



Le dépôt de l'ÉIES est une étape importante pour l'analyse et l'autorisation du projet par le gouvernement, qui rendra sa décision par décret. Cette étude est réalisée selon les principes de développement durable et conformément à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du MELCC, qui comprend l'analyse de la recevabilité à la suite du dépôt de l'ÉIES, une période d'information publique, l'analyse environnementale par les experts du ministère et, si demandé, le mandat d'audience publique du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

L'ÉIES met en lumière les retombées et les impacts qu'aurait l'insertion du projet Matawinie sur certaines composantes des milieux physique, biologique et humain. Elle propose diverses mesures afin d'éviter ou d'atténuer ces impacts, ou encore de bonifier les retombées selon le cas. Depuis 2015, Nouveau Monde interagit et collabore avec le milieu d'accueil du projet et les parties prenantes, incluant la communauté Atikamekw de Manawan. En parallèle, plusieurs études approfondies ont été réalisées afin de bien caractériser le milieu récepteur, ce qui a permis d'optimiser et de proposer un projet qui adresse les enjeux identifiés.

Parmi les mesures qui ont été intégrées à la conception du projet Matawinie, il y a plusieurs solutions novatrices, parmi lesquelles nous soulignons:

La volonté d'opérer une mine 100 % électrique . À cet effet, Nouveau Monde poursuivra dans les prochains mois la validation technologique et économique de ce concept avec différents équipementiers miniers majeurs intéressés à développer en partenariat une solution adaptée pour le projet Matawinie;

La gestion des résidus miniers et stériles en co-disposition, évitant ainsi l'utilisation de digues et les risques environnementaux qui leurs sont associés?;

Le retour des stériles et des résidus miniers dans la fosse pour limiter l'empreinte du projet sur le milieu naturel?;

La restauration progressive du site minier tout au long de la période d'exploitation du projet?;

Des horaires d'opération d'extraction minière respectant les utilisateurs occasionnels du territoire présents dans le secteur de nos opérations?;

La maximisation des retombées socioéconomiques locales et régionales en misant sur la formation de la population de la communauté locale et de Manawan afin de favoriser les embauches locales et les partenariats d'affaires locaux.

Pour les plus proches utilisateurs du territoire en périphérie du projet dans un rayon de 1 km de la fosse projetée, NMG rend disponible un programme d'acquisition volontaire dont les propriétaires concernés pourront se prévaloir.

Avec l'application de mesures d'atténuation, l'ÉIES démontre que les principaux impacts du projet sont généralement limités et contrôlés à proximité du site minier, si bien que les noyaux villageois de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon sont préservés des principaux impacts, tout comme les lieux touristiques et de villégiature de la Haute-Matawinie qui font sa renommée.

«?Nous tirons une grande fierté du dépôt de notre ÉIES. Depuis le début du projet Matawinie, notre équipe travaille d'arrache-pied pour que le projet s'intègre dans la communauté d'accueil tout en minimisant l'empreinte environnementale et cela se reflète à travers notre étude?» a indiqué Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite. «?Cette étape est pour nous un point déterminant dans notre parcours. Nous entendons poursuivre dans cette même direction pour réaliser un projet qui contribuera au dynamisme et à la diversification économique de la Haute-Matawinie tout en dotant le Québec pour les années à venir d'une ressource minérale stratégique, de faible empreinte carbone et essentielle à la transition énergétique.?»

L'ÉIES a été réalisée par SNC-Lavalin, l'un des plus importants groupes d'ingénierie au monde et leader en environnement, avec la contribution de plusieurs autres collaborateurs et experts. Sa réalisation fut élaborée en respect des exigences légales et réglementaires applicables au projet et en prenant en considération la Loi sur le développement durable du Québec et ses 16 principes, adoptée en 2006 par le Gouvernement du Québec.

L'étude d'impact environnemental et social du projet Matawinie sera disponible au Registre des évaluations environnementales du MELCC où elle pourra être consultée.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été rédigée par Antoine Cloutier, géo., chef géologue de Nouveau Monde et fut révisée par Éric Desaulniers, géo., MSc, Président et Chef de la Direction de Nouveau Monde, tous les deux étant des personnes qualifiées selon les lignes directrices du Règlement 43-101.

À PROPOS DE NOUVEAU MONDE

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100?000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2?000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique et environnemental.

