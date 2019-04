Félicitations à M. Benoît Turcotte, récipiendaire d'un prix de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, salue le travail accompli par le président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi, M. Benoît Turcotte, récipiendaire de la décoration de membre au troisième degré de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois.

Le ministre Dufour a remis à M. Turcotte son prix à l'occasion d'un gala organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM). Cet entrepreneur et homme d'affaires de Val-D'Or s'est démarqué par son implication et son engagement civique au sein du Mouvement Desjardins et de sa communauté. Il aura ainsi contribué de manière importante au succès du mouvement coopératif et mutualiste québécois dans sa région.

Citation :

«?Assurément, les coopératives contribuent grandement au bien-être des Québécois et Québécoises ainsi que de leurs communautés tout en entraînant des retombées bénéfiques et concrètes pour l'économie des territoires et leur population. Je salue tous ceux et celles qui travaillent à bâtir et à faire évoluer la société québécoise, et ce, dans toutes les régions du Québec. Et mes sincères félicitations à M. Turcotte qui a toujours su porter haut les valeurs démocratiques qui sont la base d'une coopérative et faire rayonner le mouvement coopératif en Abitibi-Témiscamingue.?»

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Véronique Boulanger

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de

l'Abitibi-Témiscamingue et

de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 581 989-1429

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 18:00 et diffusé par :