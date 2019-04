Zoomlion met l'accent sur les grues intelligentes et durables à l'occasion du salon bauma 2019





MUNICH, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a fait forte impression sur le salon bauma 2019 en présentant sa gamme de grues efficaces, fiables et intelligentes de la génération 4.0, qui mettent l'accent sur les technologies respectueuses de l'environnement, ainsi que sur la fabrication intelligente et les normes de conception à la pointe de l'industrie.

Les fleurons des grues Zoomlion présentées sur le salon bauma 2019 sont la grue sur chenilles ZCC1300 et la grue tout-terrain ZRT850. Les deux modèles ont été salués pour les caractéristiques de sécurité qu'ils garantissent, leur système de contrôle intelligent et de gestion intelligente et leurs prix raisonnables.

« Nous espérons présenter nos grues les plus robustes à l'occasion du salon bauma 2019. Elles illustrent parfaitement les capacités exceptionnelles de Zoomlion en termes de recherche et de développement ainsi que l'innovation continue visant à favoriser le développement de l'industrie. Nous avons pour objectif de créer sans relâche des produits meilleurs et plus intelligents au profit de nos clients du monde entier », a déclaré le directeur de produits « grues » chez Zoomlion.

En tant que tout premier fabricant chinois d'équipements haut de gamme, capable de développer et de fabriquer des carrosseries de camions, des châssis et des grues sur chenilles, Zoomlion a conçu une gamme complète de camions-grues, de grues sur chenilles, de grues tout-terrain, de grues pour terrains accidentés, de grues montées sur camion, qui sont toutes largement utilisées dans les infrastructures, les trains à grande vitesse, les ports, les constructions de champs pétroliers, pour ne citer que ces domaines.

Des produits intelligents, résistants et garants du développement durable

La grue sur chenilles ZCC1300 de Zoomlion était très attendue sur le salon bauma 2019 en tant que modèle de nouvelle génération, de tonnage moyen, issue de l'industrie 4.0, qui intègre la fabrication intelligente, le contrôle intelligent et l'interconnexion des informations et qui est conforme à la norme EN13000 de l'UE. Les alertes de la grue, ses messages d'erreur, les statistiques cumulatives sur le travail effectué, le positionnement et l'orientation peuvent être gérés facilement sur l'application mobile de Zoomlion.

ZRT850, la grue pour les terrains accidentés, est conçue pour les projets de champs pétroliers. Elle présente des fonctions robustes, une grande puissance et une excellente maniabilité. Le modèle est équipé d'un système de commande de bus de terrain avancé et d'un mécanisme d'alerte sûr afin de garantir la sécurité et l'efficacité de l'exploitation, ainsi que d'un châssis de gros tonnage qui supporte plusieurs modes de direction adaptables à différentes conditions de terrain. La ZRT850 a obtenu la certification ANSI (Institut national de normalisation américain) en Amérique du Nord, la certification CE de l'UE et la certification EAC de CU-TR (pour exporter en Russie et dans l'Union économique eurasiatique).

Par ailleurs, les engins de levage pour la construction de Zoomlion sont également en tête du marché mondial des grues à tour, en détenant la part de marché la plus élevée. À l'occasion du salon bauma 2019, Zoomlion lance son produit T7020-12H, une grue à tour à tête plate issue de l'industrie 4.0 et personnalisée pour le marché européen. Développée par l'équipe internationale d'ingénieurs et de techniciens de Zoomlion selon le cahier des charges du client, il s'agit d'une version avancée de la grue à tour T7020 de Zoomlion, le fleuron de la gamme pour le béton préfabriqué (PC pour Precast Concrete) sortie en 2015.

Zoomlion Willbert, l'entreprise allemande qui occupe la première place sur le marché européen des grues haut de gamme, présente, sur le salon bauma 2019, sa dernière grue à tour à tête plate WT260 qui se distingue par sa capacité de levage, sa précision et la sécurité qu'elle procure.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme, qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise commercialise près de 460 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits, qui couvrent dix catégories principales.

