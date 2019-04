La Journée rose - Pour célébrer la diversité sous toutes ses formes!





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour célébrer la diversité sous toutes ses formes, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les Québécoises et les Québécois à souligner la Journée rose contre le harcèlement, la discrimination, l'homophobie, la transphobie et la transmisogynie.

Rappelons que le budget, présenté le 21 mars dernier, prévoit la prolongation du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018 Ensemble contre l'intimidation, une responsabilité partagée pour la période 2019-2020. Le ministère de la Famille continue donc à veiller à la coordination de la lutte contre l'intimidation et à assurer la mise en oeuvre des mesures ciblées du plan d'action. Depuis le lancement de celui-ci, d'autres défis liés à l'intimidation et à la cyberintimidation ont été posés, lesquels rendent nécessaire l'amorce de travaux permettant d'actualiser les enjeux auxquels peuvent être confrontés les différents milieux et les différentes clientèles.

Citation

« Cette journée est une occasion de célébrer la diversité et de sensibiliser notre entourage à l'importance de respecter la différence. Je salue cette initiative qui contribue à la lutte contre la discrimination et l'intimidation. Notre gouvernement s'est d'ailleurs engagé à poursuivre le travail visant à prévenir et à contrer l'intimidation sous toutes ses formes, à tous âges, dans le monde réel ou le monde virtuel. Collectivement, profitons de cette journée pour nous rappeler que l'intimidation, peu importe sa forme, est inacceptable. Faisons la promotion de rapports respectueux, égalitaires et ouverts à la différence, partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Lien connexe

Ministère de la Famille ? Intimidation :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 08:26 et diffusé par :