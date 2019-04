Le projet Lake Erie Connector reliera l'Ontario au plus important marché de l'électricité au monde, permettant aux clients de cette province s'approvisionnant en électricité d'économiser 100 millions $ par année





TORONTO, 10 avril 2019 /CNW/ - ITC Holdings Corp. (« ITC »), une société Fortis, annonce aujourd'hui son appui aux changements proposés que la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (« SIERE ») a récemment annoncés à la structure de ses mises aux enchères d'électricité.

Lake Erie Connector (« LEC »), le projet proposé d'ITC, vient soutenir les efforts de la SIERE visant à permettre aux Ontariennes et aux Ontariens d'économiser des milliards de dollars en dépenses énergétiques grâce à la création d'une nouvelle voie d'exportation et d'importation d'électricité entre l'Ontario et les États-Unis.

Le projet proposé de transmission LEC d'ITC est une ligne sous-marine bidirectionnelle de transport d'électricité de 1 000 MW utilisant une technologie de pointe, soit le courant continu à haute tension (« CCHT »). Cette ligne assurera la première liaison électrique directe entre l'Ontario et PJM Interconnection, qui représente le plus vaste marché de l'électricité au monde, lequel englobe 13 États du Midwest américain et du centre du littoral atlantique des États-Unis. En 2017, l'Office national de l'énergie « a déterminé aussi que le projet bénéficierait aux Autochtones de même qu'à l'économie locale, régionale et provinciale, en plus de conférer davantage de souplesse aux deux grands marchés pour répondre aux besoins énergétiques en évolution et d'accroître l'efficience du marché pour l'Ontario et ses abonnés ». Le projet prévu et dûment autorisé reliera la municipalité de Nanticoke, dans le comté ontarien de Haldimand, au comté d'Erie, en Pennsylvanie. Sa mise en service est prévue pour 2023 si les ententes commerciales sont conclues.

« LEC est unique parmi tous les autres projets proposés de production ou de transmission à long terme pour l'Ontario », affirme Terry Harvill, président, ITC Grid Development. « Le projet aura des retombées financières et environnementales extraordinaires pour la province tout en réduisant les coûts et en améliorant la résilience et la polyvalence du réseau. LEC est l'option énergétique la plus dynamique dont dispose l'Ontario pour offrir de la valeur à sa clientèle. »

Actuellement, la province ontarienne ne dispose pas des infrastructures requises pour exporter ses excédents énergétiques à un tarif concurrentiel, ce qui mène au gaspillage de l'énergie (en réduisant le fonctionnement des éoliennes ou en laissant l'eau s'écouler plutôt que produire de l'électricité), ou encore pour les vendre au rabais aux administrations concurrentielles, ce qui prive l'Ontario des emplois et des investissements dont elle a bien besoin. En se reliant aux lignes existantes terrestres, le LEC permettra à l'Ontario d'exporter de l'électricité à de nouveaux clients et d'en importer à un tarif juste lorsque ses habitants en ont besoin. Cela contribuerait aussi à favoriser un profil énergétique vert en réduisant les émissions de GES attribuables à ce secteur dans une proportion pouvant atteindre 2 à 3 millions de tonnes par année1.

« Le projet Lake Erie interconnector s'avèrera un actif stratégique indispensable pour l'Ontario afin de tirer parti du commerce grandissant de l'électricité », souligne le Dr Jatin Nathwani, professeur, titulaire d'une chaire de recherche de l'Ontario et directeur général de l'Institut pour l'énergie renouvelable de l'Université de Waterloo. « L'investissement dans le LEC apporte de la souplesse et jette de solides bases pour la création de nouvelle valeur économique; il doit aussi être vu comme une contribution positive de l'Ontario pour promouvoir la décarbonisation de l'offre d'électricité des États voisins au sud. »

Le LEC vient appuyer le mandat « Faisons affaire » du gouvernement en reliant l'Ontario au marché florissant de PJM. Tout comme l'investissement continu dans la transmission et l'infrastructure stratégiques, cette ligne de transport d'électricité peut avoir un rôle significatif et percutant en aidant les Ontariennes et les Ontariens à épargner de l'argent sur la question de l'électricité en contribuant à réduire les coûts, en générant de nouveaux revenus commerciaux et en apportant des solutions aux problèmes actuels qui touchent le réseau d'alimentation électrique de la province.

« La réforme du réseau d'électricité de l'Ontario représente une grande occasion pour que le LEC devienne une composante définie de la stratégie économique de la province, alors que le gouvernement cherche à réduire les coûts, à accroître les revenus commerciaux et la croissance économique, et à diminuer ses émissions », soutient Harvill. « Le projet maximisera l'efficacité, diversifiera la concurrence et optimisera la capacité de la SIERE à optimiser et à mettre à profit ses mécanismes projetés de mise aux enchères dans le cadre du renouvellement du marché de la province. Ces avantages se traduiront par plus de 100 millions $ par année pour les décennies à venir2. »

À propos d'ITC Holdings Corp.

ITC est la plus vaste société indépendante de transmission d'électricité des États-Unis. Établie à Novi, au Michigan, ITC investit dans le réseau de transmission électrique pour améliorer la fiabilité, élargir l'accès aux marchés, permettre à de nouvelles ressources de production de se relier à ses systèmes, et réduire le coût global de l'énergie livrée. Par l'entremise de ses filiales en exploitation réglementées, ITCTransmission, Michigan Electric Transmission Company, ITC Midwest et ITC Great Plains, ITC possède et exploite des infrastructures de transmission haute tension au Michigan, en Iowa, au Minnesota, en Illinois, au Missouri, au Kansas et en Oklahoma, alors que d'autres sont en développement au Wisconsin. Ces systèmes desservent une utilisation combinée de pointe surpassant les 26 000 mégawatts grâce à environ 15 800 milles de lignes de transport d'électricité entretenues par 700 employés et 1 000 sous-traitants au sein d'un écosystème grandissant. ITC Grid Development se concentre sur la croissance par l'entremise d'investissement dans les infrastructures réglementées et par l'expansion nationale et internationale grâce à des occasions de développement commerciales et transactionnelles. Pour plus de renseignements, consultez le www.itc-holdings.com. ITC est une filiale de Fortis Inc., un chef de file de l'industrie nord-américaine réglementée des services publics de gaz et d'électricité. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.fortisinc.com.

1 Lake Erie Connector: Benefits to Ontario, The Brattle Group, mai 2018

2 au même endroit

