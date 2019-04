Groupe QNB : Résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2019





Doha, Qatar, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- QNB, l'une des principales banques de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est (MEASEA), a annoncé ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2019.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2019, le bénéfice net a atteint 3,6 milliards de riyals qatariens (0,98 milliard de dollars américains), soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, malgré l'impact de la dévaluation de la lire turque. Le total des actifs a atteint les 882 milliards de riyals qatariens (242 milliards de dollars américains), soir une hausse de 6 % par rapport à mars 2018 et le plus haut niveau jamais atteint par le Groupe.

Le principal moteur de la croissance de l'actif total provient des prêts et avances, qui ont augmenté de 5 % pour atteindre 623 milliards de riyals qatariens (171 milliards de dollars américains). Cette croissance a principalement été financée par les dépôts de la clientèle qui ont augmenté de 5 % pour atteindre 634 milliards de riyals qatariens (174 milliards de dollars américains) le 31 mars 2019. La croissance des actifs et des passifs du Groupe a été partiellement affectée par la dévaluation de la lire turque. Malgré l'impact de la dévaluation, les solides capacités de gestion actif/passif de QNB ont aidé le Groupe à améliorer son ratio prêts/dépôts pour atteindre 98,3 % le 31 mars 2019.

Le contrôle rigoureux des coûts effectué par le Groupe QNB a permis d'améliorer le taux de rendement (ratio coûts/revenus) et d'atteindre 27,8 %, contre 25,9 % l'an dernier, l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Le ratio prêts non productifs/prêts bruts s'élevait à 1,9 % au 31 mars 2019, l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, reflétant la grande qualité du portefeuille de prêts du Groupe et l'efficacité de la gestion du risque de crédit. La politique conservatrice du Groupe en matière de provisionnement s'est traduite par un taux de couverture de 106 % au 31 mars 2019.

Le taux d'adéquation des fonds propres du Groupe au 31 mars 2019 s'élevait à 18,5 %, soit un taux supérieur aux exigences réglementaires minimales de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Au cours du premier trimestre de 2019, QNB a mené à bien la syndication de sa facilité de crédit senior non garantie de trois ans de 2 milliards d'euros, un gage du profil de crédit solide de QNB. Le Groupe a également annoncé le succès de l'émission d'obligations d'1 milliard de dollars américains dans le cadre de son Programme d'emprunts à moyen terme en euros (EMTN) sur les marchés des capitaux internationaux, avec une échéance de 5 ans et un coupon au taux fixe attrayant de 3,5 % par an.

Ces émissions ont suscité un vif intérêt dans le monde entier de la part d'investisseurs mondiaux clés, reflétant la confiance des investisseurs dans la solidité financière du Groupe QNB et sa position d'institution financière la plus importante dans la région MEA ainsi que dans la stratégie du Groupe QNB pour les années à venir.

Le Groupe QNB, ses 30 000 employés répartis sur plus de 1 100 sites, et ses 4 400 guichets automatiques sont au service d'une clientèle de 24 millions de personnes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808498/QNB_Group_Head_Office.jpg

