Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 8 avril 2019

MONTRÉAL-NORD, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 8 avril.

Réaménagement des parcs Sabrevois et Jules-Verne

À la suite d'un appel d'offres public, les membres du conseil d'arrondissement ont octroyé à Le Groupe St-Lambert un contrat de 1 492 376 $ pour le réaménagement du parc Sabrevois.

Le nouveau parc Sabrevois, dont l'inauguration est prévue à l'automne, sera donc complètement réaménagé. Il comprendra un nouveau chalet, du nouveau mobilier, des aménagements paysagers avec vivaces, arbustes et arbres, des jeux d'eau (en remplacement de la pataugeoire) et un nouvel espace de jeux avec balançoires, aire de grimpe et module psychomoteur.

Un contrat de 91 853 $ a aussi été octroyé à Tessier-Récréo-Parc pour la fourniture et l'installation de modules pour une aire de jeux de 2 à 5 ans et une aire de jeux de 5 à 12 ans, dans le cadre du projet de réaménagement du parc-école Jules Verne. Ce parc est situé sur le terrain de l'école Jules-Verne, au coeur du Corridor vert.

Animation de la rue de Dijon piétonne

Une somme de 79 655 $ a été accordée à l'organisme Pépinière | Espaces collectifs qui présentera un calendrier d'activités estivales sur la rue de Dijon piétonne en collaboration avec les acteurs. Pépinière mettra en place des activités d'animation et entretiendra le site.

Montréal-Nord a aussi octroyé 4603 $ à Institut Pacifique pour l'animation, la gestion et l'entretien de la Joujouthèque qui sera implantée cette année sur la rue de Dijon.

Près de 300 000 $ pour la réalisation de projets du plan collectif Priorité Jeunesse

L'arrondissement de Montréal-Nord versera des contributions financières totalisant près de 300 000 $ à différents partenaires du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027.

Entre-Parents de Montréal-Nord Accès 0-5 ans 68 777 $ Coopérative de solidarité multisports Certification et engagement jeunesse Montréal-Nord 36 000 $ Café-Jeunesse Multiculturel Travail de rue 2019 70 000 $ Les Fourchettes de l'Espoir Brigade de propreté 78 774 $ 12 écoles primaires et 4 écoles secondaires Activités parascolaires 33 972 $

Cette aide permettra la poursuite de projets favorisant le développement des compétences parentales, la formation et l'intégration au marché de l'emploi, la prévention de la délinquance et la tenue d'activités parascolaires.

Verdissement et jardinage

Montréal-Nord a accordé une contribution financière de 27 840 $, à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain (Soverdi) pour la plantation de 450 arbres sur des terrains privés, une opération qui contribuera à augmenter l'indice canopée de l'arrondissement.

L'arrondissement a aussi accordé un soutien financier de 10 000 $ à l'école Calixa-Lavallée pour la réalisation d'un jardin communautaire. Au cours de l'année scolaire, ce jardin deviendra un plateau de travail pour les élèves. Les récoltes serviront à la conception des produits locaux par les élèves du secondaire et d'ingrédients de base pour les étudiants de l'école hôtelière.

Hommage De Santis

Au cours de la séance d'hier, un hommage a été rendu à Mme Rita De Santis, députée de Bourassa-Sauvé de 2012 à 2018.

Au cours de cet hommage, la mairesse Christine Black a rappelé toute la volonté d'aider les plus démunis qui a caractérisé le travail de la députée et a reconnu la grande contribution de Mme De Santis à l'avancement d'importants projets pour l'arrondissement comme la mise en place de mesures pour contrer la pénurie de médecins et la réalisation du plan d'action collectif Priorité Jeunesse.

