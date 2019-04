Résultats prometteurs dans le nouveau secteur du bassin d'Opinaca est





QUÉBEC, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) présente les résultats de la campagne d'exploration menée sur la propriété Joubert dans laquelle des échantillons de rainurages ont procuré des valeurs de 0,83 g/t Au sur 1,5 m et de 1,10 g/t Au sur 0,25 m (Figure 1 https://stelmine.com/fr/projets/propriete-joubert/ ). Les nouvelles valeurs aurifères s'ajoutent à celles des récentes découvertes sur les propriétés Trieste et Mercator dans le secteur est du bassin métasédimentaire de l'Opinaca. Étant une des compagnies pionnières à explorer cette région largement inconnue, la Société occupe une position stratégique grâce à l'acquisition innovatrice de propriétés ciblées. Depuis les découvertes de Stelmine, plusieurs compagnies explorent aux alentours, notamment Osisko Baie-James, Exploration Midlands (propriété Isengard), SOQUEM (propriété Lac Harbour) et Azimut Exploration (propriétés Galinée et Dalmas), elles ont d'ailleurs publié des résultats prometteurs.



Les lithologies analysées sont des paragneiss à biotite/hornblende migmatisés, riches en quartz, altérés contenant de la pyrrhotite et de l'arsénopyrite. Des valeurs anomales en arsenic (As entre 679 et 2580 ppm) sont reportées. Ces indices se situent de 5 à 20 m des affleurements de Mines Virginia (2007) montrant des valeurs de 4,69 g/t et 0,48 g/t Au obtenues dans des veines de quartz déformées et fragmentés à l'intérieur de gneiss-migmatites à pyrite-pyrrhotite. En 2017, une minéralisation aurifère fut découverte par Stelmine dans la partie nord-est de la propriété sur un affleurement rouillé exposant des siltstones/tufs au contact de roches métabasaltiques. La minéralisation comprend de la pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite localement massives ou injectée dans les fractures. La roche est parfois silicifiée et magnétique, contient du graphite et est accompagnée de veines de quartz. Des échantillons choisis ont révélé des teneurs de 2,48 g/t Au, 0,16 % Zn, 1440 et 2760 ppm As (Figure 1). Ce même horizon se poursuit vers l'ouest pour tourner vers le sud, puis vers l'est au contact des métabasaltes et d'un pluton de roche ultramafique (webstérite). Le contact entre les roches basaltiques et cet horizon de silstones/tufs constitue une cible d'exploration aurifère potentielle due à la présence de zones sulfurées massives à disséminées possédant des valeurs anomales en Au (0,10 et 0,13 g/t) et Zn (0,1 %).

Isabelle Proulx, Présidente et Chef de la direction de Stelmine déclare : « La propriété Joubert recèle un potentiel minéral varié en présentant des valeurs aurifères significatives dans des environnements sédimentaires migmatisés et volcanosédimentaires. Ceci augure bien pour le futur et Stelmine compte mener des travaux d'exploration plus détaillés particulièrement au contact des silstones/tufs et des basaltes. Nos travaux s'inscrivent dans une perspective globale de développement d'un nouveau camp minier dans l'est des sous-provinces de L'Opinaca et de La Grande. La Société possède une longueur d'avance sur les autres compagnies minières par l'acquisition diligente de propriétés à grand potentiel aurifère. »

La propriété Joubert est constituée de 182 claims détenus à 100% par Stelmine et totalisant 94 km² (Figure 1). Elle est localisée à 55 km au NE de la mine de diamant Renard qui est accessible par la Route 167. La propriété est située dans la sous-province de La Grande à proximité du contact avec la sous-province métasédimentaire de l'Opinaca. En 2018, des travaux ont permis de cartographier des assemblages de roches métasédimentaires composés de paragneiss de sillimanite-cordiérite, paragneiss migmatisés et migmatites (Formation de Solomon) au contact de roches métavolcaniques basaltiques parfois coussinées (Formation de Trieste) associés à des couches de siltstones/tufs riches en sulfures et graphite. Une tectonique polyphasée affecte la majorité des roches volcanosédimentaires et plutoniques, et on remarque des plis de seconde génération orientés EO et plongeant vers l'est. Les géologues de Stelmine ont récolté plus de 57 échantillons de roche, dont 32 en rainurage.

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Joubert. Celui-ci inclut l'insertion et contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute concentration (OREAS-210) et un standard à faible teneur (OREAS-252) en or, des blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des résultats d'analyse. Tous les échantillons recueillis sur le terrain furent placés dans un sac en plastique, puis identifiés et scellés sous la supervision de géologues professionnels. Les sacs furent ensuite transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité au camp de base de la pourvoirie Mirage avant d'être expédiés par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu'au laboratoire de Actlabs, Ancaster, Ontario. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de pyroanalyse (Au-FA_ICP) tandis que les autres éléments ont été analysés selon la méthode TD-MS ou TD-ICP (ME-MS61).

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 955 claims d'une superficie de 497 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 29 648 645 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 3,5 millions $.

