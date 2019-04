I4MS annonce un financement de 300 000 ? de l'UE destiné à améliorer la compétitivité des PME dans le secteur de l'impression 3D





BARCELONE, Espagne, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- D'après un rapport adopté par le Parlement européen en juin dernier, « L'impression 3D est une technologie clé pour le futur de l'UE tant qu'elle présente un fort potentiel de création d'emplois tout en contribuant à réduire les coûts de transport, les émissions de CO2 ou l'obsolescence intégrée. »

L'appel AMable (ouvert aux PME de l'Union européenne) attribuera environ 300 000 euros et facilitera l'établissement de nouvelles connexions entre différents groupes dans le but de tirer parti de la compétitivité du tissu manufacturier des PME. Cette aide a pour but de réaliser des « expériences d'application » pour développer une idée innovante de produits fonctionnels necessitant une fabrication additive. Les types d'expériences qui seront financées sont, en particulier, des « Études de faisabilité » et des « Bonnes pratiques », avec une aide allant de 5 000 à 60 000 euros. L'appel sera ouvert jusqu'au 1er juin 2019, à 17 h 00, heure de Bruxelles.

Outre ce soutien financier, l'action d'innovation de l'UE, AMable, mettra en place une série de bénéfices secondaires dans le but d'améliorer les compétences des employés dans les domaines de la conception, de la technologie, du développement et de l'éducation en matière de fabrication additive, et de promouvoir le développement commercial.

Cette action est également appuyée par l'initiative de la CE, I4MS, dans le cadre de la mission qui est d'encourager la mise en oeuvre de technologies TIC en Europe afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie de l'UE dans le scénario mondial.

AMable a pour but de renforcer le cluster technologique de la fabrication additive en créant un cadre numérique fournissant un accès impartial aux meilleures connaissances européennes en matière d'impression 3D pour l'Industrie 4.0 et les institutions de l'UE qui l'appuient. La Commission européenne et le Parlement européen ont déjà souligné que l'impression 3D pourrait alléger le fardeau de leurs chaînes logistiques, réduire les opérations de stockage et de transport, diminuer l'impact environnemental, réduire les dépenses d'assurance des marchandises et permettre de créer des emplois au niveau des PME.

L'impression 3D est en Europe pour rester, pour le bien des citoyens de l'UE.

À propos d'I4MS

I4MS est coordonné par la Mobile World Capital Barcelona Foundation, FundingBox, Foreningen MADE, FIWARE Foundation EV, l'Institut Technologique Danois et Axencia Galega de Innovación.

Financé par le programme-cadre Horizon 2020 de l'Union européenne, convention de subvention nº 768631

