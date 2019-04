Déclaration du premier ministre à l'occasion de la 25e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda





OTTAWA, le 7 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la 25e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire : le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, qui a commencé il y a 25 ans jour pour jour. Dans les mois qui ont suivi, plus de 800 000 personnes innocentes, y compris des Tutsis, des Hutus modérés et d'autres, ont été assassinées de manière brutale et insensée lors du génocide.

« En ce jour solennel, nous nous joignons aux Rwandais et à la communauté internationale pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie lors du génocide. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et proches ainsi qu'à tous ceux qui vivent encore avec la douleur et le traumatisme provoqués par ces atrocités.

« Nous saluons également le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres pendant cette période sombre. Nous reconnaissons les membres de la mission des Nations Unies pour appuyer la paix au Rwanda, y compris les Casques bleus canadiens et le général Roméo Dallaire. Malgré leur petite équipe et leur mandat restreint, ils ont fait tout en leur pouvoir pour protéger ceux qui fuyaient le génocide.

« Le Canada travaille avec ses partenaires pour défendre les droits de la personne à travers le monde et veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Grâce à l'Initiative Elsie et aux Principes de Vancouver, appuyés maintenant par 81 pays, le Canada est un leader lorsqu'il est question de maintenir la paix et de protéger les plus vulnérables en situation de conflit. Nous reconnaissons également les progrès que le Rwanda a réalisés pour faire avancer la réconciliation et le développement économique. Nous continuerons de promouvoir le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne en tant que fondements de la paix et de la justice, et ce, partout dans le monde.

« Ce génocide, comme tous les autres, nous a montré les conséquences dévastatrices de la division et de la haine. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à prendre le temps de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie il y a 25 ans. Pour leur rendre hommage, nous devons lutter contre la haine, protéger les plus vulnérables et faire de notre monde, un monde meilleur. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 7 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :