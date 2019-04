Aider la Ville d'Ottawa à soulager les pressions liées à l'hébergement





OTTAWA, le 5 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin de soulager les pressions liées à l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile auxquelles ils doivent faire face.

Le gouvernement du Canada accordera à la Ville d'Ottawa 7 millions de dollars afin de l'aider à absorber les coûts qu'elle a dû engager jusqu'à maintenant en raison de la grave pénurie de logements temporaires qui touche un grand nombre de personnes, y compris les demandeurs d'asile.

L'offre d'accès à des refuges constitue une mesure de soutien importante pour les familles, les personnes âgées, les femmes, les enfants et les demandeurs d'asile. La disponibilité de logements temporaires se révèle un défi de taille dans de nombreuses municipalités, y compris Ottawa. Au cours de la dernière année, la demande de places dans les refuges a augmenté en raison des répercussions de la migration mondiale et du nombre de demandeurs d'asile cherchant à obtenir la protection du Canada.

Le financement accordé à Ottawa démontre notre engagement à prêter main?forte au moyen de mesures concrètes, tandis que nous cherchons toujours à conclure une entente de partage des coûts avec le gouvernement de l'Ontario relativement à cette question de compétence partagée.

Citations

« Le financement qui sera accordé à la Ville d'Ottawa et celui qui a été récemment octroyé à la Ville de Toronto aident nos principaux partenaires à fournir des logements temporaires aux personnes dans le besoin, y compris les demandeurs d'asile. Je continue de collaborer avec la ministre MacLeod sur cette question de compétence partagée afin de conclure des ententes répondant aux besoins en logements temporaires dans nos collectivités. Je demeure convaincu que le gouvernement de l'Ontario a un rôle à jouer ans la distribution des fonds destinés à soulager les pressions liées à l'hébergement. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Dans la dernière année, Ottawa a constaté une hausse importante et soutenue du nombre de demandeurs d'asile à la recherche d'un logement temporaire dans notre ville. Cette hausse a mis à rude épreuve notre réseau de refuges d'urgence et nous avons dû recourir davantage aux hôtels et motels pour combler les lacunes dans la capacité d'hébergement temporaire. À l'heure actuelle, Ottawa a entre les mains plus de 656 demandes d'hébergement, dont 466 proviennent de familles, 21 de couples et 169 de personnes célibataires. Ce financement contribuera à soulager les pressions financières exercées sur notre système de refuges pour les familles et de refuges d'urgence. Il aidera aussi la Ville à créer davantage de logements abordables pour réduire le recours aux hôtels et motels comme refuges temporaires. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de s'être engagé à contrer les effets des mouvements migratoires mondiaux sur la Ville d'Ottawa. »

- Jim Watson, maire d'Ottawa

