Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique du Collège Mohawk visant à donner aux jeunes les moyens d'agir et à réduire la pollution par le carbone

HAMILTON, ON, le 4 avril 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, Filomena Tassi, a mis en valeur le financement, tiré du Fonds d'action pour le climat, accordé au centre de gestion des changements climatiques (Centre for Climate Change) du Collège Mohawk pour faire progresser l'action climatique dans la Bay Area (zone de la baie).

Grâce à ce financement, le Collège Mohawk a récemment organisé le sommet Cities in Action: Bay Area Climate Change Summit (villes en action : sommet sur les changements climatiques de la région de la zone de la baie), du 25 au 28 mars, ainsi que le Youth Summit (sommet de la jeunesse), le 29 mars 2019. Ces événements ont donné à la population et aux organisations les moyens de prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques dans leurs collectivités.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Le financement obtenu du Fonds d'action pour le climat a permis au Collège Mohawk, à la ville de Hamilton et à la ville de Burlington de faire participer nos chefs de file citoyens lors du Bay Area Climate Change Summit. Ce financement nous permettra également de poursuivre nos efforts de mobilisation et d'éducation communautaires lors d'événements et d'activités à venir. Ces événements ouvrent déjà de nouveaux domaines de collaboration au sein de nos collectivités afin de lutter contre les changements climatiques. »

- Ron McKerlie, président du Collège Mohawk

Faits en bref



Le Collège Mohawk recevra une somme pouvant atteindre 262 000 $ dans le cadre du Fonds d'action pour le climat.

Les deux sommets qui se sont tenus la semaine dernière, soit le Cities in Action: Bay Area Climate Change Summit et le Youth Summit, ont ensemble attiré plus de 400 personnes.

Une série de séminaires publics gratuits sur les actions communautaires de lutte contre les changements climatiques seront organisés au Collège Mohawk. Ce projet permettra de maintenir la mobilisation de la collectivité, des jeunes et des entreprises de la zone de la baie.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Ce fonds soutient les objectifs du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

