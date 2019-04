KIOTI Tractor commandite l'équipe de curling Jacobs regroupant des médaillés d'or olympiques





La société accroît sa présence canadienne et atteint de nouveaux auditoires

WENDELL, Caroline du Nord, 4 avril 2019 /CNW/ - KIOTI Tractor s'associe avec l'équipe Brad Jacobs, une équipe masculine canadienne de curling médaillée d'or olympique en 2014, dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. KIOTI est désormais un fier commanditaire de catégorie 1 pour cette équipe distinguée et largement reconnue.

La commandite, une première du genre pour KIOTI, est un autre exemple de l'engagement et de l'investissement grandissants de la société au Canada. En décembre, KIOTI a annoncé l'ouverture d'un centre de distribution couvrant 5 600 mètres carrés en banlieue de Toronto, venant soutenir la croissance du réseau de concessionnaires KIOTI et engendrant des retombées économiques positives dans la région métropolitaine du Grand Toronto.

« C'est une période stimulante dans l'histoire de KIOTI Tractor, et nous sommes ravis de nous associer avec l'équipe Jacobs », soutient Greg Bibee, directeur du marketing et du développement des affaires. « La vision et l'engagement de l'équipe Jacobs en matière d'excellence dans son sport sont le reflet de la vision et de l'engagement de KIOTI envers l'industrie de l'équipement compact. Nous savions dès le départ que ce partenariat serait un coup gagnant. »

L'accord précède le championnat des joueurs Pinty's Grand Slam of Curling de 2019. Remportant son premier titre en 2015, l'équipe Jacobs a gagné depuis quatre titres masculins Pinty's Grand Slam of Curling.

« Nous nous faisons un point d'honneur d'être des exemples à suivre et de faire avancer le sport que nous adorons », soutient Brad Jacobs, capitaine de l'équipe Jacobs. « La marque KIOTI cadre avec nos valeurs et nous apprécions ce vote de confiance provenant d'une organisation mondiale en pleine expansion. Nous savons que les amateurs de l'équipe Jacobs deviendront aussi des adeptes de KIOTI. »

À propos de KIOTI Tractor

Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, KIOTI Tractor est une société axée sur le marché qui fournit des tracteurs allant de 22 à 110 HP aux marchés des États-Unis et du Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. En s'appuyant sur sa principale gamme de produits et sur sa tradition d'innovation, KIOTI a récemment dévoilé de nouveaux modèles et bonifié son offre d'équipements et d'accessoires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur KIOTI ou sur ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor autorisé ou consultez le www.KIOTI.com.

