L'aéroport d'Istanbul suscite de l'enthousiasme dans le secteur immobilier turc





Tous les vols à destination d'Istanbul seront transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul à partir du 6 avril. Cette nouvelle a suscité de l'enthousiasme dans les principaux secteurs de l'économie turque, notamment l'aviation, le tourisme et l'immobilier

ISTANBUL, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport d'Istanbul a été officiellement inauguré le 29 octobre 2018 et sa mobilisation sera complétée au cours de la première semaine d'avril. L'aéroport d'Istanbul sera l'un des plus fréquentés au monde avec une capacité annuelle de 200 millions de passagers.

Istanbul a toujours servi de passerelle entre l'Occident et l'Orient, l'Europe et l'Asie. Avec ce nouvel aéroport, la ville est maintenant plus active dans le secteur de l'aviation. Bayram Tekce, président d'Antalya Homes Emlak SA, la plus importante société immobilière qui opère dans plusieurs régions de Turquie, définit l'aéroport d'Istanbul comme la nouvelle force motrice de l'économie turque et du secteur immobilier.

« BIEN PLUS QU'UN AÉROPORT. ISTANBUL POURRAIT DEVENIR UNE AÉROTROPOLE. »

M. Tekce affirme que l'aéroport d'Istanbul est un projet stratégiquement important pour la Turquie. Selon lui, ce nouvel aéroport augmentera la valeur de la marque d'Istanbul pour attirer d'avantage d'investissements et consolidera la ville comme une « plaque tournante » dans le domaine de l'aviation civile internationale :

« Les prévisions montrent que l'aéroport d'Istanbul emploiera environ 225 000 personnes en 2025, apportant une contribution de 4,2 milliards de dollars aux revenus des ménages. Ce gigantesque projet représentera environ 4,9 % du PIB. Ces chiffres eux-mêmes révèlent son importance pour la Turquie. »

« LES VENTES DE BIENS IMMOBILIERS S'ACCÉLÈRERONT AVEC L'AÉROPORT D'ISTANBUL. »

L'aéroport d'Istanbul, en tant que l'un des plus importants investissements de la Turquie, contribuera de manière positive aux secteurs du tourisme et de l'immobilier. M. Tekce a expliqué que la Turquie est en tête des pays où les étrangers achètent le plus de biens immobiliers et les intérêts étrangers augmenteront considérablement dans l'achat de immobilier en Turquie:

« L'année dernière, en Turquie, 40 004 propriétés ont été vendues à des étrangers. Au cours des deux premiers mois de 2019, les ventes ont augmenté de 87 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette année, les ventes s'accélèreront encore davantage grâce à l'aéroport d'Istanbul. Istanbul est une destination très prisée parmi les étrangers qui souhaitent acheter un bien immobilier en Turquie. L'année dernière, 14 270 propriétés ont été vendues à des étrangers à Istanbul. On estime que ce nombre va doubler au cours des 3 prochaines années et atteindre 30 000 par an. Nous sommes convaincus de la réussite de nos bureaux à Istanbul, Antalya et Trabzon. »

M. Tekce a indiqué que l'aéroport d'Istanbul sera une force motrice de l'économie turque :

« Selon une étude menée par PwC en Angleterre, chaque hausse de 10 % du nombre de sièges disponibles dans l'aviation apporte une contribution de 1 % à la croissance économique à court terme. Les récents développements montrent l'importance de la croissance économique. L'étude de PwC suffit à démontrer l'importance de l'aéroport d'Istanbul. »

