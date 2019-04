L'Association étudiante de l'Université TÉLUQ devient la première association étudiante à offrir un service de Télémédecine





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'AÉTÉLUQ, en collaboration avec son administrateur de régime d'assurance collective étudiant, Plan Major, a lancé en date du 1er avril 2019 un service de Télémédecine à ses étudiant-es. L'AÉTÉLUQ devient donc la première association étudiante canadienne à offrir ce genre de service à ses membres.

Ce nouveau service consiste en un accès en tout temps à des professionnels de la santé, tel des infirmiers/infirmières ou des médecins, par le biais d'une application mobile sécurisée. « Par ce nouveaux service novateur, l'AÉTÉLUQ désire répondre aux besoins atypiques de ses membres en facilitant notamment l'accès à des soins de santé à distance sur tout le territoire desservi par la TELUQ. » soutient le président de l'AÉTÉLUQ, Francis Gauthier.

« La mise en vigueur de ce nouveau service s'inscrit dans une réflexion plus large de l'action de notre association auprès de nos membres. Rappelons que dans les derniers mois, l'AÉTÉLUQ s'est affiliée à l'Union Étudiante du Québec et a aussi lancée, en collaboration avec Plan Major, un programme d'aide aux étudiant-es. Ce programme permet aux étudiant-es d'avoir accès à plusieurs professionnels notamment en soutien psychologique et organisationnel. » souligne le président de l'AÉTÉLUQ.

Les étudiant-es peuvent s'informer sur ces nouveaux services par le biais du site internet de l'Association, http://www.aeteluq.org/ ou sur le site du Plan Major, www.planmajor.ca/fr/associations/aeteluq/telemedecine.

À propos de l'AÉTÉLUQ

L'Association étudiante de la Télé-Université (AÉTÉLUQ) a été créée par les étudiantes et les étudiants de la TÉLUQ afin de défendre et de promouvoir leurs intérêts académiques, économiques, sociaux et politiques, le 3 octobre 1994. Forte de plus de 20 000 membres annuellement, l'AÉTÉLUQ a pour principes la démocratie au sein de ses instances, la pleine participation au sein des instances universitaires, la transparence, l'accessibilité à une éducation publique de qualité et la solidarité avec les luttes sociales.

SOURCE ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :