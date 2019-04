Cambridge Blockchain décroche un investissement de PayPal





Cambridge Blockchain, Inc., un fournisseur de logiciels d'identité numérique pour entreprises, a annoncé aujourd'hui la participation de PayPal (NASDAQ: PYPL) à son cycle de financement de série A. Avec cet investissement, les deux sociétés pourront rechercher des collaborations potentielles pour exploiter la technologie blockchain.

"Notre service contribue à optimiser la conformité des identités numériques, tout en donnant aux clients le contrôle de leurs données d'identité", explique Matthew Commons, CEO de Cambridge Blockchain. "Nous sommes honorés de cette marque de confiance, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec PayPal et de pouvoir bénéficier de leurs conseils et expertise."

Les solutions de Cambridge Blockchain s'appuient sur le potentiel offert par la blockchain en vue de fournir des identités numériques fiables à l'échelle mondiale, et de répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de confidentialité des données. La société jouit d'une expérience spécifique dans la conception de systèmes logiciels permettant de partager les données d'identité dans l'ensemble des institutions financières européennes.

Ce financement est une extension du tour de financement de Série A de Cambridge Blockchain, qui comporte de nouveaux investissement d'Omidyar Network et de Flourish, une entreprise du groupe Omidyar. Les investisseurs existants de la série A sont Foxconn's HCM Capital, Partech, Future\Perfect Ventures et Digital Currency Group.

À propos de Cambridge Blockchain

Cambridge Blockchain met au point des logiciels d'identité numérique destinés aux institutions financières, pour fournir des identités numériques fiables à l'échelle mondiale, tout en donnant aux entreprises le contrôle de leurs propres données d'identité. En associant la technologie blockchain à un service de données personnelles "off-chain", la société crée une source indépendante de validation par l'entremise des effets de réseau de tiers de confiance, de personnes physiques, d'entités juridiques et de dispositifs. Les données d'identité sont gérées et sécurisées de manière fiable et flexible, permettant ainsi des transactions parfaitement fluides, des efficiences opérationnelles et une confidentialité à toute épreuve. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.cambridge-blockchain.com/

