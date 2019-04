L'usine de Linglong Tire en Serbie est la première usine européenne de l'industrie chinoise des pneus





ZRENJANIN, Serbie, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Les 29 et 30 mars 2019, la première usine européenne de l'industrie chinoise des pneus, Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin (LLIE), a tenu avec succès sa cérémonie de lancement et sa conférence mondiale pour les partenaires en Serbie.

La Serbie est le premier partenaire stratégique de la Chine en Europe centrale et orientale et elle jouit d'un environnement favorable au développement et aux investissements. L'usine LLIE, située dans la zone de libre-échange de Zrenjanin, est le deuxième projet mené à l'étranger par Linglong Tire et est aussi le plus grand projet d'investissement étranger en Serbie à l'heure actuelle. À l'issue du projet, la production annuelle de divers pneus radiaux très performants atteindra le chiffre de 13,62 millions d'unités, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires annuel de 600 millions USD.

Wang Feng, président-directeur général de Linglong Tire, a déclaré à l'occasion de la conférence : « L'arrivée de Linglong en Serbie est une grande opportunité offerte par l'ouverture et promet une opération gagnante-gagnante au fil du tems. Nous allons être à la hauteur des attentes, assurer la construction rapide et de qualité du projet et nous efforcer de garantir la production le plus vite possible et parallèlement à cela, Linglong renforcera les échanges culturels et l'intégration avec la Serbie, dans le but de contribuer à la création d'une collaboration économique et commerciale saine, stable et durable entre la Chine et la Serbie ».

Riche de sa trajectoire de 40 ans, Linglong Tire est compétitive sur le marché international en termes de R & D technologique et de qualité des produits. Elle a dynamiquement mis en oeuvre sa stratégie de développement international et a promu sans relâche le plan mondial « 5+3 ». Linglong Tire a fondé des bases pour la production dans des villes chinoises, comme Zhaoyuan et Dezhou dans la province du Shandong, Liuzhou dans la province du Guangxi, Jingmen dans la province du Hubei, ainsi que par le biais de sa première usine étrangère en Thaïlande.

Le projet applique des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la détection mobile, les Big data et les robots industriels pour intégrer la gestion précise, une qualité excellente, la fabrication écologique et la marque de premier plan sous la même égide et pour construire une usine de pneus intelligente, automatique et respectueuse de l'écologie. Cela va lui permettre de créer une référence pour la fabrication intelligente haut de gamme et un système de chaîne logistique écologique.

La construction de l'usine LLIE va aider Linglong à développer le marché européen et à améliorer la rapidité de l'approvisionnement et la qualité du service pour les usines automobiles européennes. Par ailleurs, le projet revêt une importance particulière pour la promotion du plan industriel de la mondialisation de Linglong et la promotion de l'influence de la fabrication chinoise de pneus à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/844157/Linglong_Tire_Factory_Serbia.jpg

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 17:39 et diffusé par :