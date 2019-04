Valence conseille Dunes Point dans le cadre de la vente de Miller Chemical & Fertilizer à J.M. Huber





Le Valence Group a conseillé Dunes Point Capital, LP dans le cadre de la vente de Miller Chemical and Fertilizer, LLC, une division d'Industrial Group Holdings, LLC, à Huber Engineered Materials, une filiale de J.M. Huber Corporation. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Miller fabrique et distribue des produits phytosanitaires et des produits agrochimiques nutritionnels destinés à améliorer la qualité et le rendement des plantes et des récoltes produites. Miller vend ses produits dans l'agriculture et les industries agricoles dans plus de 90 pays par l'intermédiaire de sa force de vente mondiale d'agronomes et de distributeurs qualifiés, et cible le segment à forte valeur ajoutée des fruits, des noix et des légumes.

À propos de Dunes Point Capital, LP

Fondée en 2013, Dunes Point Capital, LP est une société de family office et d'investissement privé, qui poursuit des investissements de contrôle dans des sociétés opérant dans le secteur industriel général. DPC cible les sociétés dont la valeur d'entreprise peut atteindre 500 millions de dollars.

À propos de Miller Chemical et Fertilizer, LLC

Miller, fondée en 1937, compte près de 100 employés et a son siège social à Hanover, en Pennsylvanie, où sont situées ses installations de fabrication.

À propos de J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation, dont le siège social est situé à Edison, dans le New Jersey (États-Unis), exploite un portefeuille de sociétés qui se concentrent sur ses activités principales de matériaux techniques. Fondée en 1883, Huber est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises familiales des États-Unis. L'entreprise multinationale et diversifiée crée des produits qui sont utilisés dans une vaste gamme d'applications industrielles et grand public, notamment les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 16:50 et diffusé par :