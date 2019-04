Parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables - Une centaine de municipalités adhèrent au regroupement en assurance responsabilité de l'UMQ





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Grâce au regroupement en assurance responsabilité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, une centaine de municipalités de différentes régions bénéficieront, au cours des prochaines années, d'une couverture accrue, tout en profitant des primes les plus compétitives sur le marché.

À la suite d'un processus d'appel d'offres public lancé par l'UMQ en janvier dernier, le contrat pour la couverture d'assurance en responsabilité civile pour le regroupement pour parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables a en effet été octroyé à BFL Canada. Le contrat, approuvé par le comité exécutif de l'UMQ la semaine dernière, entrera en vigueur le 1er mai prochain et se terminera le 1er mai 2024.

Une analyse indépendante des soumissions reçues à la suite de l'appel d'offres public souligne que les primes obtenues représentaient, pour la centaine de municipalités participantes, une économie de 10 % par rapport à leurs primes actuelles. Par prudence, et compte tenu de la jurisprudence récente sur les réclamations en blessures corporelles, les adhérents ont choisi d'utiliser une partie de l'économie obtenue afin de hausser de 5 millions $ à 10 millions $ leur couverture en assurance responsabilité, limitant ainsi les impacts financiers d'éventuelles réclamations pour l'ensemble du regroupement.

Rappelons que l'UMQ a mis en place ce regroupement en 2005 afin de solutionner la problématique du risque disproportionné de couverture des parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables (ex : pump track et rocker bike), par rapport aux autres risques municipaux. La couverture en assurances de dommages offerte couvre ainsi tous les dommages matériels, blessures corporelles et préjudices personnels subis sur ces types d'équipement.

Le regroupement en assurance responsabilité pour parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables est l'un des nombreux produits et services offerts par l'UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d'importantes économies.

