Les Championnats nationaux de ski alpin s'invitent au Mont-Édouard





Le gouvernement du Canada accorde plus de 44 000 $ à la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean afin de commercialiser la plus importante épreuve de ski alpin au Canada

QUÉBEC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Station touristique Mont-Édouard, où se tiennent les Championnats nationaux de ski alpin présentés par la MRC du Fjord-du-Saguenay, réunit pour l'occasion près de 200 athlètes de calibre national et international. Regroupant les épreuves du super-G, du slalom géant, du slalom et du combiné alpin, cette compétition d'envergure ne manque pas d'attirer, à L'Anse-Saint-Jean, des amateurs de tous horizons, en plus des visiteurs et journalistes étrangers.

Afin d'assurer le plein succès de cette compétition relevée au Mont-Édouard où se trouve la piste Desjardins, la seule au Québec homologuée par la Fédération internationale de ski (FIS) pour la présentation des épreuves en super G, la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean, organisme sans but lucratif, bénéficie d'une contribution non remboursable de 44 078 dollars du gouvernement du Canada.

Ce financement a été annoncé par Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, et permettra de soutenir la promotion hors Québec et à l'étranger de ces manifestations sportives incomparables, en plus de mettre en valeur les attraits hivernaux de cette région du Québec à l'étranger.

Le tourisme constitue une excellente occasion de développement économique pour le Canada. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des manifestations sportives comme celles-ci s'inscrit dans sa volonté de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques et médiatiques substantielles dans les régions où ces manifestations ont lieu.

Citations

« C'est un plaisir d'accueillir les athlètes de ski alpin d'ici et d'ailleurs, et de faire connaître l'hospitalité ainsi que la beauté naturelle de L'Anse-Saint-Jean. En plus d'entraîner des retombées médiatiques et touristiques considérables, notre soutien à la commercialisation des Championnats contribue à accroître le rayonnement de la MRC du Fjord-du-Saguenay à l'étranger. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaissent une croissance parmi les plus rapides partout dans le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici. En appuyant des manifestations sportives de cette envergure, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie et l'attractivité des régions qui les accueillent. »

Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« La Station touristique Mont-Édouard était l'endroit tout désigné pour la tenue des Championnats nationaux de ski alpin. L'aide de DEC nous permettra de renforcer notre promotion hors Québec et de susciter un véritable engouement chez les adeptes des sports d'hiver, ici et ailleurs. »

Lucien Martel, président, Société de développement de L'Anse-Saint-Jean

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

