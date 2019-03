Le gouvernement du Canada appuie la préservation du patrimoine ferroviaire à Squamish





La West Coast Railway Association reçoit des fonds pour acquérir et rénover un atelier ferroviaire

SQUAMISH, BC, le 28 mars 2019 /CNW/ - Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, a annoncé aujourd'hui qu'un financement de 985?500 dollars serait accordé à la West Coast Railway Association (WCRA) afin de l'aider à mener un projet d'agrandissement et de préservation du patrimoine. Mme Goldsmith-Jones a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le financement, octroyé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira à acquérir et à rénover un ancien atelier de la British Columbia Rail ainsi que l'immeuble de bureaux de trois étages situé à l'ouest de l'atelier. Grâce à l'acquisition de l'atelier, la WCRA pourra maintenir, protéger et préserver sa collection de locomotives et de wagons.

L'immeuble de bureaux comporte des salles de classe, ce qui permettra à la WCRA d'organiser des colloques sur le patrimoine et des ateliers pour étudiants. Des visites guidées seront également offertes aux personnes désirant en savoir plus sur les locomotives et les wagons en restauration, la pratique de la restauration proprement dite ainsi que l'histoire du chemin de fer en Colombie-Britannique.

«?L'histoire du Canada repose sur les nombreux efforts déployés pour unir notre pays d'un océan à l'autre grâce à notre réseau ferroviaire. Chaque voie ferrée constitue un symbole de notre travail acharné et de notre persévérance. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans la West Coast Railway Association, car elle continue de protéger et de mettre en valeur cette partie importante de notre passé qui nous est si chère.?»

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

«?Le succès du West Coast Railway Heritage Park, à Squamish, témoigne du dévouement et des efforts soutenus de plus de 1?500 bénévoles. Nous sommes fiers d'appuyer la West Coast Railway Association, qui s'est donné pour mission de préserver le patrimoine ferroviaire en Colombie?Britannique au profit de tous les Canadiens.?»

- Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

«?La West Coast Railway Association est heureuse de recevoir ce financement de la part de Patrimoine canadien. L'aide servira à acquérir de façon permanente et à rénover l'atelier ferroviaire de Squamish. Depuis 13 ans, l'Association loue cette installation, qui a été un atout indispensable dans la préservation et la restauration de la deuxième collection ferroviaire patrimoniale en importance au Canada. L'atelier fait désormais partie intégrante de notre travail au West Coast Railway Heritage Park, à Squamish.?»

- M. Don Evans, président du conseil d'administration, West Coast Railway Association

La West Coast Railway Association est un organisme sans but lucratif, établi en 1961, dont le mandat consiste à préserver les locomotives et les wagons d'époque de la Colombie-Britannique. Elle exploite le West Coast Railway Heritage Park, situé à Squamish. Ce parc de 12 acres, une reconstitution d'une ville ferroviaire du début du siècle, comprend de nombreux bâtiments, une gare, un minirail ainsi que le CN Roundhouse and Conference Centre.

L'organisme possède la deuxième collection de locomotives et de wagons d'époque en importance au Canada, laquelle compte 90 pièces.

Le financement permettra aussi d'appuyer les travaux de rénovation de l'atelier ferroviaire, et notamment d'installer de nouveaux systèmes de sécurité et de détection des incendies, ainsi que d'améliorer l'isolation du bâtiment à des fins de contrôle de la température et de l'humidité.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles de création artistique et d'innovation, l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé.

