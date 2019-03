Invitation aux médias - Dévoilement de l'expérience « Vivre le REM » pour les futurs usagers





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à la première édition de l'événement « Vivre le REM » afin d'en apprendre davantage sur la charte architecturale, le design des voitures ainsi que sur le travail accompli depuis la mise en chantier du REM.

Un breffage technique sera effectué par les professionnels du bureau de projet REM. Par la suite, monsieur Macky Tall, chef des marchés liquides, Caisse de dépôt et placement du Québec, et président et chef de la direction CDPQ Infra, donnera le coup d'envoi de cet après-midi d'échanges avec les partenaires et futurs usagers du REM, puis répondra aux questions des journalistes.

Date : le vendredi 29 mars 2019



Horaire :



11 h 30 : Accueil des représentants des médias

11 h 45 : Breffage technique sous embargo (sans caméra)

13 h 00 : Fin du breffage technique

13 h 30 : Début de l'événement public et allocution de monsieur Macky Tall

13 h 45 : Période de questions réservée aux médias (avec caméra)

14 h 00 : Fin de la période de questions



Lieu : Espace C2, Fairmont Le Reine Élizabeth,

900, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H3B 4A5

* Un lunch sera servi.

L'ensemble des documents sera disponible par la suite sur le rem.info.

