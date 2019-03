MISE À JOUR - Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Chatham-Kent

La Caisse rend public aujourd'hui son deuxième Rapport d'investissement durable, un rapport qui fait état des actions et des résultats concrets obtenus par la Caisse en 2018 sur plusieurs questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance...

Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour faire face aux phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses en raison des changements climatiques. Il est essentiel de réduire les conséquences des catastrophes...