Savaria présente la meilleure année de son histoire - Les revenus augmentent de 56 % et le BAIIA ajusté de 31 %

LAVAL, Québec, 27 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), divulgue aujourd'hui les résultats de son exercice clos le 31 décembre 2018.



Faits saillants de l'année 2018 :

Revenus de 286 millions $, en hausse de 102,3 millions $ ou 55,7 %;

Marge brute de 93,1 millions $, en hausse de 29,2 millions $ ou 45,6 %;

Résultat opérationnel de 26,6 millions $, en hausse de 3,9 millions $ ou 17,4 %;

Résultat net de 17,7 millions $, en baisse de 1,6 million $ ou 8,3 %;

BAIIA ajusté (1) de 40,8 millions $, en hausse de 9,7 millions $ ou 31,1 %;

Acquisition des actifs de H.E.S. Elevator Services Inc. le 12 avril 2018, un distributeur d'ascenseurs de la région de Denver ? Colorado;

Acquisition des actifs de Visilift LLC le 20 juillet 2018, un manufacturier d'ascenseurs ronds et octogonaux panoramiques, ce qui a permis à Savaria d'étendre sa gamme d'ascenseurs résidentiels;

Acquisition de Garaventa Accessibility AG le 31 août 2018, faisant de Savaria un leader de l'industrie, avec une présence mondiale, un vaste réseau de distribution et une gamme de produits d'accessibilité la plus complète sur le marché.

(en milliers de dollars, sauf les montants par actions et les pourcentages)

Trimestres clos les 31 décembre

(non audités)



Exercices clos

les 31 décembre



2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Revenus 93 118 $ 55 249 $ 68,5 % 286 034 $ 183 741 $ 55,7 % Marge brute 28 746 $ 20 053 $ 43,4 % 93 105 $ 63 925 $ 45,6 % % des revenus 30,9 % 36,3 % s.o. 32,6 % 34,8 % s.o. Résultat net 4 756 $ 8 335 $ (42,9) % 17 658 $ 19 248 $ (8,3) % % des revenus 5,1 % 15,1 % s.o. 6,2 % 10,5 % s.o. Résultat net par action - dilué 0,11 $ 0,20 $ (45) % 0,40 $ 0,47 $ (14,9) % BAIIA ajusté(1) 13 076 $ 9 537 $ 37,1 % 40 800 $ 31 115 $ 31,1 % % des revenus 14 % 17,3 % s.o. 14,3 % 16,9 % s.o. BAIIA ajusté par action - dilué 0,29 $ 0,24 $ 20,8 % 0,92 $ 0,77 $ 19,5 %





(1) Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, coûts d'acquisitions d'entreprises réalisées et non réalisées, ajustement de la valeur des stocks acquis, charge de rémunération à base d'actions, frais de restructuration des opérations de Garaventa en Chine, produit provenant d'une réclamation d'assurance, gain sur instrument financier et montant relié au règlement d'un litige (voir section Conformité avec les Normes internationales d'information financière).

Mot du président



« Je suis très satisfait de notre année 2018. Nous avons atteint des revenus records de 286 millions $ et le BAIIA ajusté le plus élevé de notre histoire, soit 41 millions $. Au quatrième trimestre, nous avons généré des revenus de 93 millions $ et un BAIIA ajusté de 13 millions $. Ces réalisations proviennent des acquisitions, et aussi de la croissance organique, notamment nos ventes d'ascenseurs sur le marché résidentiel qui ont connu une croissance de plus de 10% cette année, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Savaria s'est transformée. Bien que l'intégration complète des récentes acquisitions prenne plus de temps que nous aimerions, Savaria s'est diversifiée davantage au sein du secteur de l'accessibilité pour atteindre plus de marchés et nous permettre de saisir de plus importantes occasions d'affaires. Avec 1400 employés, 28 bureaux de vente directe et 9 usines comportant plus de 640?000 pieds carrés d'espace de production, le Savaria d'aujourd'hui couvre désormais plus de territoires et offre davantage de produits à travers un plus grand réseau de distribution. »

« Au cours des deux prochaines années, nous nous concentrerons sur la réalisation de synergies résultant d'acquisitions antérieures, tout en explorant des opportunités complémentaires à notre plan d'affaires actuel. Dans cet esprit, en regardant l'année en cours, veuillez noter que nos prévisions pour 2019 publiées dans notre communiqué du 19 février dernier, sont présentées sur une base annuelle et que notre premier trimestre est traditionnellement notre plus faible, principalement en raison de délais dans le domaine de la construction causés par le temps froid dans nos principaux marchés. »

« Notre solide bilan nous a permis d'atteindre nos buts et nous continuons de bénéficier d'une dynamique de marché positive dans les secteurs dans lesquels nous nous positionnons, notamment la population vieillissante qui a besoin de solutions de mobilité et de services. Comme toujours, je tiens à remercier nos actionnaires et nos employés pour leur soutien et leur engagement envers Savaria, » a conclu M. Bourassa.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »)

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise à des fins d'analyse le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action afin de mesurer sa performance financière. Ces mesures n'ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action est montré à la section Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté par action avec le résultat net ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l'avenir de l'entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d'acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l'énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l'égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse. Il n'existe aucune garantie que ces énoncés prospectifs seront exacts, dans la mesure où les résultats et événements futurs réels pourraient différer de manière considérable de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas s'y fier aveuglément.

Diffusion Web sur les résultats le 28 mars 2019, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique le jeudi 28 mars 2019, à 8h30, heure de l'Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les investisseurs et journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Accès à la conférence téléphonique:

Numéros locaux : (647) 427-7450 ou (514) 807-9895

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 231-8191

Webcast URL (EN) : https://event.on24.com/wcc/r/1969507/75B395382F079E008B28829BBA733A60

Un enregistrement de la diffusion Web et de la période de questions et réponses sera disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.savaria.com .

Pour plus d'information :

Hélène Bernier, CPA, CA

Vice-présidente finances

1-800-931-5655, poste 248

helene.bernier@savaria.com Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1-800-661-5112

marcel.bourassa@savaria.com

Le rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté par action avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur www.sedar.com.

Rapprochement du BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté par action avec le résultat net

(en milliers de dollaires, sauf les montants par actions)

Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos (non audités) les 31 décembre 2018 2017 2018 2017 Résultat net 4 756 $ 8 335 $ 17 658 $ 19 248 $ Plus: Dépenses d'intérêt 1 254 503 3 341 1 236 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 857 (2 286) 6 942 1 757 Amortissement des immobilisations corporelles 1 401 613 3 664 2 199 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 608 1 911 6 153 3 971 Moins: Revenus d'intérêt 22 3 523 282 BAIIA 11 854 $ 9 073 $ 37 235 $ 28 129 $ Plus: Rémunération à base d'actions 480 315 1 379 890 Coûts d'acquisition d'entreprises réalisées et non réalisées 1 033 149 3 040 1 650 Règlement d'un litige 215 215 - Ajustement de la valeur des stocks acquis 331 - 331 446 Frais de restructuration des activités de Garaventa Chine (672) - 879 - Moins: - Produit provenant d'une réclamation d'assurance 165 - 1 776 - Gain sur instrument financier - - 503 - BAIIA ajusté 13 076 $ 9 537 $ 40 800 $ 31 115 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 45 676 42 168 44 442 40 599 BAIIA ajusté par action ? dilué 0,29 $ 0,24 $ 0,92 $ 0,77 $

