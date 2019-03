Ninepoint Partners annonce la réalisation de la deuxième clôture de Ninepoint 2019 Flow-Through Limited Partnership





TORONTO, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») est heureuse d'annoncer que Ninepoint 2019 Flow-Through Limited Partnership (la « Société ») a réalisé la deuxième clôture dans le cadre de son placement de parts de société en commandite (les « parts ») aux termes d'un prospectus daté du 29 janvier 2019. La Société a réuni un montant de 12 180 950 $ à la vente d'une tranche supplémentaire de 487 238 parts pour un produit brut global de 27 754 350 $. La Société réalisera une finale clôture relativement aux parts vers le 16 avril 2019. Les parts sont offertes au prix de 25,00 $ chacune, sous réserve d'une souscription minimale de 100 parts (2 500 $).



La Société a retenu les services de Sprott Asset Management LP (« Sprott ») pour qu'elle agisse à titre de sous-conseiller auprès de la Société. La Société prévoit fournir une liquidité aux commanditaires en effectuant une opération de roulement vers la Catégorie ressources Ninepoint avant le 28 février 2021.

Objectif de placement de la Société

L'objectif de placement de la Société est de permettre aux commanditaires de réaliser une plus-value du capital et de bénéficier d'importants avantages fiscaux en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et d'autres titres, s'il y a lieu, d'émetteurs du secteur des ressources.

Avantages fiscaux attrayants

Les sociétés en commandite accréditives figurent parmi les stratégies de réduction des impôts les plus efficaces offertes aux Canadiens. Ninepoint prévoit que les investisseurs qui effectueront un placement dans la Société seront admissibles à une déduction fiscale correspondant à environ 100 % du montant

investi.

Expertise dans le domaine des ressources

Sprott, un des plus importants conseillers en placements dans les sociétés à faible ou à moyenne capitalisation du secteur des ressources au Canada, agira à titre de sous-conseiller de la Société. Forte de ses antécédents importants quant aux investissements dans le secteur des ressources, Sprott a tissé des liens avec des centaines de sociétés. Son équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés est appuyée par un groupe d'experts techniques qui affichent une vaste expérience dans les mines et en géologie.

Le portefeuille de la Société sera géré par M. Jason Mayer, gestionnaire de portefeuille, qui sera appuyé par la grande équipe de spécialistes des investissements dans le secteur des ressources chevronnés de Sprott.

Placeurs pour compte

Le placement est effectué par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Marchés des Capitaux et qui est composé de Marchés des capitaux CIBC, de Valeurs Mobilières TD Inc., de Financière Banque Nationale inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de GMP Valeurs Mobilières S.E.C., de Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., de Placements Manuvie incorporée, de Raymond James Ltée, de Corporation Canaccord Genuity, de Valeurs mobilières Desjardins inc., et de Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc.



À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l'une des principales sociétés de gestion d'investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 2,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d'investissement novatrices susceptibles d'améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de participation de sociétés nord-américaines, des titres de participation de sociétés étrangères, des actifs réels et des revenus de sources non traditionnelles.

Ninepoint est une société en exploitation qui a été constituée pour assurer la gestion des portefeuilles d'actifs diversifiés canadiens de Sprott Asset Management LP, notamment la gestion des fonds de couverture et des OPC gérés activement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr. Pour toute question relative au placement, veuillez nous appeler au 416-943-6707 ou au 866-299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com .

À propos de Sprott Asset Management LP

Sprott Asset Management LP est un gestionnaire d'actifs non traditionnels et un chef de file mondial des placements dans les métaux précieux et les actifs réels. Par l'entremise de ses filiales au Canada, aux États-Unis et en Asie, Sprott est engagée à fournir aux investisseurs les meilleures stratégies de placement, notamment les produits inscrits sur les marchés boursiers, la gestion d'actifs non traditionnels et les placements privés dans le secteur des ressources. Sprott exerce également des activités dans le secteur des banques d'affaires et du courtage tant au Canada qu'aux États-Unis. Sprott est établie à Toronto et elle a des bureaux à New York, à Carlsbad et à Vancouver. Les actions ordinaires de Sprott sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : SII). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.sprott.co m .

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui renferment le verbe « prévoir », l'expression « avoir l'intention de », un verbe conjugué au futur ou encore des expressions similaires, dans la mesure où ils portent sur la Société. Les énoncés prospectifs ne relatent pas des faits antérieurs, mais correspondent aux attentes actuelles du commandité, de Ninepoint et de Sprott relativement à certains événements ou résultats futurs. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles. Bien que le commandité, Ninepoint et Sprott estiment que les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs en raison de leur caractère incertain. Ni le commandité, ni Ninepoint ni Sprott n'ont l'obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés ou l'information de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre facteur, sauf si les lois applicables l'y obligent.

Ce placement n'est effectué que par voie de prospectus. Le prospectus de la Société renferme des renseignements importants sur les titres offerts. Il est possible d'obtenir des copies du prospectus auprès de votre conseiller financier inscrit à l'OCRCVM. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus avant de prendre des décisions en matière de placement.

