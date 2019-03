Avis aux médias - La ministre Murray discutera du Budget 2019 avec des aînés au centre Port Alberni Friendship en Colombie-Britannique





OTTAWA, le 26 mars 2019 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, visitera le centre Port Alberni Friendship et rencontrera des aînés pour discuter des mesures les concernant dans le Budget 2019. Des prises de photos et des entrevues seront possibles à la suite de la visite.

Date

Le 27 mars 2019

Heure

9 h 50 (heure locale)

Endroit

Le Songhees Innovation Centre

1100 rue Admirals

Victoria, Colombie-Britannique

