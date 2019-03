Desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord - Prolongation du service de désenclavement hivernal

La conciergerie acheter-louer.fr propose des produits et services de grandes marques : Déménagement, Énergie, Internet, Téléphonie, Assurances, Services à l'habitat, Informations pratiques, Services financiers. www.conciergerie-acheter-louer.fr En...

La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la population de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti que le service de désenclavement hivernal par voies routière et aérienne sera prolongé au-delà de la reprise du service maritime du...

Fednav a inauguré aujourd'hui la 61e saison de la Voie maritime du Saint-Laurent avec son navire, le Federal Kumano. Lors d'une cérémonie à l'écluse de Saint-Lambert et en présence de nombreux dignitaires, le président de Fednav a lancé les...