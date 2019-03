BDC Capital a investi plus de 180 millions de dollars à ce jour dans des transactions de transfert d'entreprise





Cet investissement s'inscrit dans l'engagement à hauteur de 900 millions de dollars sur cinq ans

MONTRÉAL, 26 mars, 2019 /CNW Telbec/ - BDC Capital, la division d'investissement de BDC, a investi depuis décembre 2017 plus de 180 millions de dollars dans des transactions de transfert d'entreprise et elle est en bonne voie de respecter son engagement d'investir 900 millions de dollars sur cinq ans dans de telles transactions.

« Investir dans le transfert d'entreprises fait partie de nos offres de base », souligne Patrick Latour, premier vice-président, Capital de croissance et transfert d'entreprise de BDC Capital. « Notre équipe Capital de croissance et transfert d'entreprise travaille presqu'exclusivement à aider les nombreux entrepreneurs canadiens qui prévoient un transfert ou qui souhaitent acquérir une entreprise. « Notre offre personnalisée et flexible vise à contribuer à l'établissement de sociétés canadiennes solides qui ont un avantage concurrentiel sur la scène régionale, nationale et internationale. »

Voici des exemples de transactions récentes :

Industries Polykar -- Ville Saint-Laurent, Québec. Polykar, l'un des principaux fabricants canadiens de sacs à ordures industriels, commerciaux et institutionnels, de services d'emballage alimentaire et de recyclage, détient des certifications environnementales et de gestion ISO et exerce ses activités dans des installations certifiées LEED Silver. Le financement mezzanine de BDC Capital a supporté le plan de croissance de l'entreprise et a contribué au transfert familial pour permettre au siège social de l'entreprise de demeurer au Québec.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital

