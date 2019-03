Nouvelle campagne des Fromages d'ici «?Je vérifie qu'ils sont d'ici?» - 600 fromages d'ici, 600 bons coups pour notre économie





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les fromages importés se font de plus en plus nombreux sur les tablettes des points de vente du Québec. Pour les 86 fromageries québécoises et les 5?050 fermes laitières familiales, cette concurrence croissante occasionne d'importantes pertes de parts de marché. Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lancent une nouvelle campagne Fromages d'ici «?Je vérifie qu'ils sont d'ici?» pour encourager les consommateurs à choisir les fromages du Québec.

Acheter, c'est voter

«?Les 600 fromages d'ici constituent une offre diversifiée d'une qualité exceptionnelle aux saveurs uniques tout en favorisant notre économie locale. En achetant du fromage québécois, les consommateurs encouragent un secteur qui dynamise nos régions et crée des emplois ici?», fait valoir Bruno Letendre, président des Producteurs de Lait du Québec. Il rappelle que les fromages d'ici jouissent d'une reconnaissance mondiale sur la scène gastronomique en ayant récolté plus de 200 prix à l'international où leur savoir-faire est jalousement envié.

Soutenir l'économie du Québec n'a jamais eu si bon goût?!

La campagne déployée depuis hier par les Producteurs de lait du Québec représente une initiative qui s'inscrit dans un contexte d'affaires exigeant où les récents accords commerciaux signés par le Canada ont ouvert la porte à d'importants contingents de fromages importés. Ces accords commerciaux fragilisent la pérennité de nombreuses fermes de la province qui créent plus de 30?000 emplois directs en production et en transformation laitières au Québec, soit la matière première des fromages québécois. L'industrie laitière québécoise se positionne comme la plus importante au pays avec 28 % des recettes agricoles du Québec et une contribution au PIB canadien d'environ 6,2 milliards de dollars.

Une campagne humoristique

En continuité avec leurs campagnes Fromages d'ici 2017-2018, Les Producteurs de lait du Québec ont renouvelé leur complicité avec l'ambassadeur et humoriste Anthony Kavanagh. Ce dernier reprend fièrement son rôle dans une campagne publicitaire télévisuelle qui rayonnera à travers tout le Québec. Trois nouvelles vedettes se joignent au message : Marilou de Trois fois par jour ainsi que Claude Julien et Marc Bergevin des Canadiens de Montréal.

« L'industrie laitière vit assurément d'importantes transformations qui comportent de nombreux défis à relever. Les Producteurs de lait du Québec font preuve de leadership par une série d'actions dédiées à l'amélioration continue de leur modèle de profession mais également grâce à cette nouvelle offensive publicitaire. Je vérifie qu'ils sont d'ici vise plus que jamais à célébrer la fierté des fromages d'ici et à inciter les consommateurs à préférer les fromages d'ici lors de leur achats » indique Julie Gélinas, directrice marketing, Les Producteurs de lait du Québec.

Pour visionner la nouvelle publicité mettant en vedette Anthony Kavanagh : https://www.youtube.com/watch?v=_dmJL2-pHbU

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'Union des producteurs agricoles (UPA), représentent les 5?050 fermes laitières qui livrent annuellement plus de 3,3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de près de 2,6 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut canadien. Finalement, elle entraîne des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars, dont 678 millions au gouvernement fédéral et 454 millions au gouvernement du Québec.

