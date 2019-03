Filaction annonce le renouvellement du Fonds tourisme PME - 11,5 millions de dollars pour le développement de l'industrie touristique du Québec





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue du budget 2019-2020 du gouvernement du Québec, Filaction est heureux d'annoncer le renouvellement du Fonds tourisme PME, en partenariat avec le ministère du Tourisme du Québec. D'une taille de 11,5 millions de dollars, le Fonds tourisme PME sera capitalisé à parts égales par le gouvernement du Québec et par Filaction.

Le Fonds tourisme PME se veut un instrument financier souple, accessible et complémentaire aux leviers existants permettant aux entrepreneurs des diverses sphères du domaine du tourisme de concrétiser leurs projets d'affaires. Il cible notamment les initiatives aptes à améliorer l'offre touristique québécoise en vue d'attirer de nouvelles clientèles ou de prolonger les périodes d'exploitation des entreprises.

« Nous sommes heureux d'être associés au Fonds tourisme PME. Chez Filaction, nous croyons fermement que le développement des régions du Québec passe notamment par le développement du tourisme en région. Par le biais du fonds, nous désirons contribuer à démarrer ou consolider des entreprises touristiques fortes, structurantes et créatrices d'emploi » affirme Milder Villegas, directeur général de Filaction.

Filaction est un fonds de développement qui soutient les PME québécoises, notamment celles de l'économie sociale, de la diversité, de la culture et du tourisme. Il offre du financement à différentes clientèles d'entrepreneurs et porte une attention particulière aux petites et moyennes entreprises situées dans les régions du Québec, aux communautés et aux groupes mal desservis par les institutions financières traditionnelles. Ce fonds constitue un outil durable de développement économique, social et régional. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis.

