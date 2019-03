Restaurants Canada commente le budget du Québec et félicite le gouvernement pour son engagement à soulager la pénurie de main-d'oeuvre





QUÉBEC, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du budget du Québec présenté aujourd'hui, Restaurants Canada félicite le gouvernement pour trois mesures phares mises en place afin de soulager la pénurie de main-d'oeuvre qui fait mal aux petites et moyennes entreprises.



Il s'agit de la bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience, de l'abaissement de l'âge d'admissibilité à 60 ans et de la réduction des taxes sur la masse salariale pour les travailleurs d'expérience. Restaurants Canada avait demandé au gouvernement un abaissement de ce type de taxes et une bonification pour les travailleurs d'expérience et nous sommes heureux du leadership du gouvernement dans ce domaine vital.

Nous saluons également le maintien de l'engagement pris par le gouvernement précédant de maintenir l'équilibre budgétaire sur plusieurs années. La croissance économique du Québec et de ses petites et moyennes entreprises dépend de la bonne gestion globale des finances publiques de la province.

Un budget à la hauteur des attentes du secteur des services alimentaires

Hors mis les mesures pour les travailleurs d'expérience, quatre autres de nos principales demandes ont été entendues et se retrouvent dans l'énoncé budgétaire du ministre des Finances.

Tout d'abord, la stimulation en emploi de certaines clientèles-cibles, au-delà des travailleurs d'expérience, est une bonne nouvelle. Les ressources additionnelles de 146 millions par année pour l'accompagnement des immigrants en emploi est de même que les incitatifs à l'emploi et l'intégration des personnes handicapées permettront à plus de gens de travailler. « On sent que le gouvernement comprend la pénurie de main-d'oeuvre et qu'il veut recourir à de multiples solutions pour aider les entreprises du Québec à y faire face. Nous rappelons que 12 000 emplois en services alimentaires sont à combler aujourd'hui au Québec et qu'il y a urgence d'agir », a mentionné David Lefebvre, vice-président affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada.

Ensuite, le gouvernement augmente de manière significative le revenu disponible des ménages québécois de classe moyenne. Que ce soit à travers des allégements fiscaux pour les familles, l'uniformisation de la taxe scolaire ou la bonification des pensions alimentaires, c'est près de 5,2 milliards sur cinq ans que le gouvernement entend remettre aux Québécois. « Dans la mesure où le climat fiscal le permet, comme c'est le cas actuellement au Québec, nous soutenons les initiatives visant à augmenter le revenu disponible des ménages. Quand la classe moyenne a plus d'argent dans ses poches, elle peut davantage aller au restaurant partager de bons moments avec familles et amis», a ajouté monsieur Lefebvre. Le maintien intégral du crédit d'impôt en lien avec les augmentations des cotisations à la Régie des rentes du Québec laissera, quant à lui, plus d'argent dans la poche des employeurs qui pourront ainsi embaucher plus de travailleurs.

Dans un même esprit, nous saluons les nouvelles indemnités aux fins de crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires. Les indemnités attribuables à des pourboires payées par les employeurs pour des absences en raison d'obligations familiales ou pour des raisons de santé seront ajoutées aux dépenses admissibles donnant droit au crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires. Cette mesure, spécifique au secteur des services en restauration et en hospitalité est estimée à 3,2 millions par année.

Enfin, Restaurants Canada espérait que le gouvernement du Québec compense en partie la hausse de la taxe ascenseur fédérale sur l'alcool qui s'en prend directement à notre secteur d'activité. Nous estimons que le maintien à long terme du gel des taxes sur les boissons alcooliques Québec offrira un répit valable à nos membres. Nous continuons toutefois de demander un rabais au volume pour les établissements licenciés auprès de la Société des Alcools du Québec.

Dans l'ensemble, nous aurions apprécié que le budget renferme des mesures de réduction additionnelles des taxes sur la masse salariale et plus de fonds pour le tourisme culinaire. Une réduction de l'impôt des PME aurait aussi aidé dans la lutte à la pénurie de main-d'oeuvre et amélioré la productivité des entreprises. Nous sommes toutefois satisfaits de l'ensemble de l'énoncé qui permettra aux entreprises du secteur des services alimentaires de pouvoir continuer d'être un moteur économique pour le Québec.

Le secteur de la restauration réalise un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dollars au Québec soit 3,8 pour cent du PIB de la province. De plus, il emploie 286 600 Québécois et Québécoises.

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie.

Pour questions ou entrevues, merci de contacter: David Lefebvre, Vice-président affaires fédérales et pour le Québec au 613-325-3298 ou dlefebvre@restaurantscanada.org , ou Marlee Wasser, Spécialiste des communications au 1-800-387-5649, poste 4254 ou media@restaurantscanada.org .

