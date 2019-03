Avis aux médias - L'émission de timbres Exploits de l'aviation canadienne rend hommage aux pilotes, aux concepteurs et aux aéronefs : soyez des nôtres au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Le mardi 26 mars, Postes Canada dévoilera cinq timbres consacrés à l'ingéniosité et au courage de Canadiens ainsi qu'à des aéronefs qui ont marqué l'aviation civile et militaire. QUOI : Postes Canada dévoilera les cinq timbres de l'émission...

La famille Porsche Cayenne s'agrandit. Le Cayenne Coupé, un modèle encore plus sport, vient s'ajouter à la troisième génération de ce VUS très populaire. « Le Coupé inclut tous les perfectionnements techniques du Cayenne actuel, mais adopte un design...