Budget fédéral 2019 : l'ACQ salue les initiatives du gouvernement pour favoriser le développement de la main-d'oeuvre et l'accessibilité aux logements





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) s'est réjouie des différentes mesures annoncées dans le budget du gouvernement fédéral qui vise à développer les compétences de la main-d'oeuvre, à réduire les retards de paiements aux entrepreneurs, ainsi qu'à favoriser l'accès aux logements pour les premiers acheteurs.

« Il y a plusieurs bonnes nouvelles dans le budget fédéral. Malgré tout, nous aurions souhaité voir des correctifs financiers pour régler la question des tarifs douaniers actuels sur l'acier et l'aluminium », a souligné Francis Roy, président de l'ACQ.

Valoriser les métiers spécialisés

L'ACQ est particulièrement heureuse des mesures prises par le gouvernement canadien pour attirer les jeunes dans les métiers spécialisés. En effet, Compétences Canada recevra 46 millions sur quatre ans afin, entre autres, de mettre sur pied une campagne de promotion visant à attirer les jeunes Canadiens dans les métiers spécialisés.

« Notre industrie fait face à un important défi de main-d'oeuvre et les jeunes s'inscrivent de moins en moins dans les programmes de formation reliés aux métiers de la construction. Tout effort pour valoriser les métiers spécialisés auprès des jeunes sera bien reçu », a déclaré le président de l'ACQ.

Favoriser l'accès à la propriété

L'ACQ voit d'un très bon oeil les différentes mesures prises par le gouvernement du Canada afin de favoriser l'accès à la propriété. À ce sujet, le gouvernement canadien via la Société d'hypothèques et de logement (SCHL) fournira jusqu'à 1,25 milliard de dollars sur trois ans aux acheteurs admissibles en partageant le coût d'une hypothèque.

« Grâce à cette mesure, les premiers acheteurs se verront offrir un financement de 5 % ou de 10 % du prix d'achat de leur maison et ils pourront le rembourser uniquement à la vente. L'accès à la propriété des jeunes acheteurs est une préoccupation de l'ACQ et cette mesure rendra le projet d'achat de plusieurs familles accessibles », a soutenu Francis Roy.

De plus, le régime d'accession à la propriété (RAP) a été mis à jour et les montants admissibles passeront de 25 000 $ à 35 000 $. L'accès au RAP ne sera plus limité à l'achat d'une première maison, mais sera désormais accessible aux personnes divorcées ou séparées.

« Le RAP avait besoin d'être modernisé. Ces changements permettront sans aucun doute de favoriser l'accès à la propriété pour les jeunes ménages québécois, qui accusent un retard sur le reste des provinces canadiennes », a expliqué M. Roy.

Loi sur le paiement rapide

L'ACQ tient également à saluer le gouvernement pour son engagement à l'égard de la Loi sur le paiement rapide dans les contrats de construction conclus avec les institutions fédérales.

« Les retards de paiement ont un impact économique de plus d'un milliard de dollars par année. Le gouvernement du Québec a mis sur pied des projets pilotes l'an dernier, alors nous ne pouvons que saluer l'engagement du gouvernement fédéral s'il souhaite emboîter le pas avec une loi », a affirmé M. Roy.

Un milliard pour la rénovation résidentielle et commerciale

L'ACQ croit que les investissements de 1,01 milliard pour accroître l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels, commerciaux et à logements multiples sont de bonnes nouvelles pour l'industrie de la construction. En effet, les municipalités et les organismes à but non lucratif auront accès, entre autres, à un financement et des subventions de l'ordre de 350 millions de dollars qui leur permettront de moderniser les grands édifices communautaires et en accroître l'efficacité énergétique.

« Ces investissements sont de bonnes nouvelles pour notre industrie. En plus de mettre le génie de la construction au service des communautés, ils permettront de créer et de maintenir des emplois de qualité », a conclu Francis Roy, président de l'ACQ.

